Лидер рок-группы The Hardkiss Юлия Санина в своем инстаграмме сообщила, что 2023 год начался не с хороших новостей для ее семьи. Ушла из жизни бабушка певицы.

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В семье Юлии Саниной произошло горе

Фронтвумен The Hardkiss рассказала, что потеря заставила ее почувствовать, что не нужно откладывать что-нибудь "на потом". Поэтому решила поехать вместе с мамой в Барселону.

Вывезла с мамой в Барселону на несколько дней. Этот год начался для нас с резкого и неожиданного прощания с бабушкой. В ту минуту я еще раз остро почувствовала, что больше не буду откладывать ничего "на потом". Я всегда мечтала показать родителям Барселону, так что делаю это уже, но пока девичьим составом. Существует только "сейчас",

– призналась Юлия Санина.



Юлия Санина с мамой / Фото из инстаграма Юлии Саниной

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