У час війни люди гинуть не лише від ворожих снарядів. Холодного осіннього дня пішла з життя прабабуся Wellboy.

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У Wellboy померла бабуся

Артист опублікував у своєму інстаграмі чуттєве відео, де видно його бабусю Варвару Петрівну. Ймовірно, ролик був знятий ще до повномасштабного вторгнення, оскільки на ньому також є експродюсер артиста – Юрій Бардаш. Він виявився зрадником і зараз в Росії. Антон разом з Бардашем приїжджав в гості до бабусі. На той час їй був 91 рік.

Бабусі Варі сьогодні не стало. Кращих жінок я не зустрічав,

– написав співак під відео.

У коментарях прихильники артиста висловлюють йому співчуття.

"Мої співчуття. Тримайся".

"Співчуваю! В тебе була хороша бабуся".

"Вічна пам'ять. Співчуваю, друже".

"Нехай з Богом спочиває".

Зірки, які втрачали рідних під час війни