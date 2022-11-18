Українська співачка Катерина Бужинська розповіла про втрату серед захисників Збройних Сил України. Загинув син її близьких друзів Іван Нестеров.

До слова Надзвичайно важко, – Лілія Ребрик згадала розмову з мамою 4-річного Сашка, якого вбили окупанти

Катерина Бужинська про втрату серед ЗСУ

Виконавиця поділилась, що Івана називали "янголом ЗСУ". Після смерті сина його мама збирає на дрон для побратимів.

Іван Нестеров віддав своє життя за Україну. Біль і відчай втрачати молодих, талановитих хлопців. Іван – син моїх друзів… Його називали "Янгол ЗСУ". Його героїчна мати Аліса збирає на дрон для його побратимів в пам'ять про сина Івана,

– розповіла Катерина Бужинська.



Іван Нестеров / Фото з інстаграму співачки

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