Українська виконавиця Alyona Alyona розповіла шанувальникам сумну новину, що сталась в її родині. Її друга бабуся померла днями.

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Alyona Alyona повідомила про втрату в сім'ї

Реперка згадала свою пісню з Джамалою "Жалі". У 2020 році вийшов кліп на цей трек – у той день батьки Alyona Alyona повідомили, що померла її бабуся. 21 листопада зірка зізналась, що відійшла й друга її бабуся.

В день зйомок кліпу на цей трек, мені зранку подзвонили батьки й сказали, що на Кіровоградщині померла моя бабуся. Я розповідала вам цю історію. І так склалося, що я не змогла провести її в останню путь. А вчора мої родичі розповіли, що померла моя інша бабуся,

– поділилась Alyona Alyona.

"Ви щодня відмічаєте мене і Джа у ваших сторіз, які ви знімаєте під цю пісню. Я безмежно рада, що ми створили її, адже вона нагадує, що жалі — природне почуття, але якщо заповнити своє порожнє серце лише жалями — в цьому серці не буде місця надії на світле майбутнє", – зазначила артистка.

Alyona Alyona подякувала всім, хто слухає її музику та заповнює порожнечу в серці любов'ю.

Уривок з кліпу Alyona Alyona й Джамали: відео

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