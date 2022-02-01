Українська співачка та фронтвумен гурту The Hardkiss зараз хворіє, тож має вільний час на спілкування з шанувальниками. В інстаграм-сторіз зірка відповідала на запитання фанів.

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Дитяче фото Юлії Саніної

Окрім відповідей на запитання виконавиця продемонструвала миловидні фото. Зокрема, вона опублікувала знімок з домашнього архіву, де позує ще маленькою.

Перед камерою майбутня артистка позує у світлій футболці та шортах у смужки. У руках вона тримає маленький мікрофон та співає.


Юлія Саніна у дитинстві / Фото з інстаграм-сторіз

Архівні фото зірок

Українські знаменитості часто діляться дитячими світлинами.

  • Настя Каменських не тільки показала, як виглядала в дитинстві, але й повторила свій образ.
  • Дружина Віктора Павліка публікувала його кумедне фото й зізнавалась, що їхній син Михайлик дуже схожий на зіркового батька.
  • "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях показувала, як виглядала 15 років тому.