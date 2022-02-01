Українська співачка та фронтвумен гурту The Hardkiss зараз хворіє, тож має вільний час на спілкування з шанувальниками. В інстаграм-сторіз зірка відповідала на запитання фанів.

Дивіться також Злива, хвилі, океан: Джамала показала серію фото та відео зі Шрі-Ланки

Дитяче фото Юлії Саніної

Окрім відповідей на запитання виконавиця продемонструвала миловидні фото. Зокрема, вона опублікувала знімок з домашнього архіву, де позує ще маленькою.

Перед камерою майбутня артистка позує у світлій футболці та шортах у смужки. У руках вона тримає маленький мікрофон та співає.



Юлія Саніна у дитинстві / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, Юлія Саніна знову захворіла після того, як з температурою "зліг" її син Данило. Зіркова матуся підхопила грип від хлопчика: у неї також піднялась температура та з'явився головний біль. Юлія Саніна вирішила ізолюватися в окремій кімнаті.

Архівні фото зірок

Українські знаменитості часто діляться дитячими світлинами.