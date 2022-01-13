Після вікенду в Парижі Анна Неплях вирушила на відпочинок у місто Тулум, що в Мексиці. На курорті вона приміряла зухвалий леопардовий костюм і порівняла свій "хижий" образ з тим, який носила 15 років тому.

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Як "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях виглядала 15 років тому

На архівному фото моделі всього 12 років, і вона сама створила собі look з хустинок. Одну, з довгою бахромою, Анна Неплях зав'язала на талії, з іншої, з тигровим принтом, зробила топ.

З дитинства готувалася до Тулума. Мені тут 12 років, я обожнювала наряджатися в тряпки і робити показ мод,

– з гумором підписала Анна Неплях.

"Минуло 15 років і дівчинка на попередньому фото навіть не уявляла собі, що весь найкращий одяг світу буде на ній в різних точках планети. Їх двох об'єднує одне – вони вміють мріяти і точно знають, що все, що в голові і фантазії, – збудеться", – додала "Міс Україна Всесвіт 2021".

Анна Неплях у 12 років / Фото з інстаграму "Міс України Всесвіт 2021"

Анна Неплях 15 років тому і зараз / Фото з інстаграму "Міс України Всесвіт 2021"

Як зірки виглядали в дитинстві