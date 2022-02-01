Украинская певица и фронтвумен группы The Hardkiss сейчас болеет, поэтому у нее есть свободное время на общение с поклонниками. В инстаграм-сториз звезда отвечала на вопросы фанатов.

Смотрите также Ливень, волны, океан: Джамала показала серию фото и видео со Шри-Ланки

Детское фото Юлии Саниной

Помимо ответов на вопросы, исполнительница продемонстрировала милое фото. В частности, она опубликовала снимок из домашнего архива, где позирует еще маленькой.

Перед камерой будущая артистка позирует в светлой футболке и шортах в полоску. В руках она держит маленький микрофон и поет.

Юлия Санина в детстве / Фото из инстаграм-сториз

Заметим, Юлия Санина снова заболела после того, как с температурой "слег" ее сын Данил. Звездная мамочка подхватила грипп от мальчика: у нее тоже поднялась температура и появилась головная боль. Юлия Санина решила изолироваться в отдельной комнате.

Архивные фото звезд

Украинские знаменитости часто делятся детскими фотографиями.