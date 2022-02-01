Украинская певица и фронтвумен группы The Hardkiss сейчас болеет, поэтому у нее есть свободное время на общение с поклонниками. В инстаграм-сториз звезда отвечала на вопросы фанатов.
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Детское фото Юлии Саниной
Помимо ответов на вопросы, исполнительница продемонстрировала милое фото. В частности, она опубликовала снимок из домашнего архива, где позирует еще маленькой.
Перед камерой будущая артистка позирует в светлой футболке и шортах в полоску. В руках она держит маленький микрофон и поет.
Юлия Санина в детстве / Фото из инстаграм-сториз
Архивные фото звезд
Украинские знаменитости часто делятся детскими фотографиями.
- Настя Каменских не только показала, как выглядела в детстве, но и повторила свой образ.
- Жена Виктора Павлика опубликовала его забавное фото и признавалась, что их сын Миша очень похож на звездного отца.
- "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях показывала, как выглядела 15 лет назад.