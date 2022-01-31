Лише днями від застуди одужав син Юлії Саніної Данило, а тепер з головним болем і температурою 38,5 злягла вона. Артистка підозрює, що це може бути грип чи коронавірус, тому ізолювалася від сім'ї в інший кімнаті.

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Думала, що позаду всі наші пригоди та неприємності, але ні... 38,5. Поки обидва тести на COVID-19 та грип негативні. Але сьогодні лише перший день таких симптомів, як температура, слабкість та головний біль,

– поділилась Юлія Саніна.

Вона додала, що ймовірно через хворобу їй доведеться скасувати виступи з гуртом The Hardkiss та пропустити допрем'єрний показ фільму "Найкращі вихідні". Річ у тому, що вони з Alyona Alyona, ONUKA та Артемом Пивоваровим записали потужний саундтрек до комедії – "Твій день".

"Якщо завтра не трапиться дива, і я не прокинусь здорова, то, звичайно, доведеться скасувати ці заходи. Поки дивлюся серіали, ізолювалася і не втрачаю сили духу", – розповіла фронтвумен The Hardkiss.

Варто нагадати, що лише тиждень тому хворіла вся сім'я Юлії Саніної – спочатку вона з чоловіком Валом, а потім 6-річний син Данило. Так, їхня лютнева подорож за кордон опинилась під питанням.

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