Популярна українська співачка Настя Каменських показала своє дитяче фото й порівняла його з світлиною, зробленою нещодавно. Коментатори зазначили, що маленька Настя Каменських схожа на головну героїню фільму "Кучерявка Сью".

Відома українська співачка Настя Каменських майже щодня ділиться з прихильниками цікавими кадрами й моментами зі свого життя. Днями вона оприлюднила архівне фото в особистому блозі в інстаграмі.

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Настя Каменських показала, як виглядала в дитинстві

Знаменитість опублікувала своє дитяче фото. На ньому вона лежить на ліжку в червоній кофтинці та кросівках. Також вона вдягнула милий берет-кепку яскравого кольору.



Настя Каменських в дитинстві / Фото з інстаграму Насті Каменських

Співачка вирішила порівняти себе тоді й зараз. Для цього вона зробила нове фото, де в такій самій позі лежить на ліжку. Вона одягнула схожий светрик з новорічним принтом, кросівки і кепку. Волосся Настя Каменських розпустила. Зірка постала перед камерою без макіяжу, продемонструвавши натуральну красу.



Настя Каменських / Фото з інстаграму

Шанувальників підкорила така серія світлин співачки. Потап в коментарях написав: "Люблю обох". Інші прихильники також поділилися враженнями: