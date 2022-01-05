Юлія Саніна показала, як розважає сина на канікулах: зворушливі кадри
Джерело:інстаграм Юлії Саніної
У грудні Юлія Саніна розривалась між зйомками та корпоративам, а в новорічну ніч виступала на банкеті-карнавалі. Тому в січні всю себе вона присвячує сину Данилу. Як сім'я проводить час на канікулах, читайте далі.
На новорічному корпоративі у Львові з гуртом The Hardkiss був і 6-річний Данило, однак того вечора хлопчику явно бракувало уваги батьків. Тепер зіркова сім'я Юлії Саніної та Валерія Бебка все робить разом.
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У новому році вони багато часу проводять вдома, у просторому заміському будинку зі студією звукозапису. Саніна зізналась, що вони з Данею зібрали все Lego, подивилися нашумілий мультик "Співай 2" та старий фільм "Нескінченна історія".
"Затишні піжамні дні", – лаконічно підписала Юлія Саніна домашнє фото.До слова, на Новий рік у Львові Юлія Саніна не лише працювала, а гуляла містом і відвідувала атмосферні заклади з сином, чоловіком і командою.
Юлія Саніна з сином Данилом / Фото з інстаграму фронтвумен The Hardkiss
У вівторок, 4 січня, подружжя з гурту The Hardkiss встигло зводити сина на головну ялинку на Софійській площі. Там малюк показався на новорічній каруселі Натомість 5 січня сім'я провела в спокої – влаштувала "вилазку" в ліс до Дніпра.
Юлія Саніна на каруселі з сином Данилом / Фото з інстаграму фронтвумен The Hardkiss
Син Юлії Саніної біля Дніпра / Фото з інстаграму Вала з The Hardkiss
Син Юлії Саніної біля Дніпра / Фото з інстаграму Вала з The Hardkiss
Як українські зірки проводять новорічні канікули
- Акторка Лілія Ребрик повезла сім'ю до батьків у Чернівці й зачарувала мережу миловидним фото біля ялинки. Після застілля вся рідня зірки пішла на ковзанку.
- Телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов після новорічних корпоративів відпочивали в Яремче.
- Натомість Надя Дорофєєва та Володимир Дантес полетіли на канікули в сонячну Мексику.
- У Мексиці відпочиває ще одна зіркова сім'я з України – Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном.
- Тоді як Іванна Онуфрійчук вже насолодилась Мальдівами, а тепер з чоловіком-мільйонером Алмазом і ріднею катається на лижах у Франції.