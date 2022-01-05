Юлія Саніна показала, як розважає сина на канікулах: зворушливі кадри

У грудні Юлія Саніна розривалась між зйомками та корпоративам, а в новорічну ніч виступала на банкеті-карнавалі. Тому в січні всю себе вона присвячує сину Данилу. Як сім'я проводить час на канікулах, читайте далі.

На новорічному корпоративі у Львові з гуртом The Hardkiss був і 6-річний Данило, однак того вечора хлопчику явно бракувало уваги батьків. Тепер зіркова сім'я Юлії Саніної та Валерія Бебка все робить разом.

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У новому році вони багато часу проводять вдома, у просторому заміському будинку зі студією звукозапису. Саніна зізналась, що вони з Данею зібрали все Lego, подивилися нашумілий мультик "Співай 2" та старий фільм "Нескінченна історія".

"Затишні піжамні дні", – лаконічно підписала Юлія Саніна домашнє фото.

на Новий рік у Львові Юлія Саніна не лише працювала, а гуляла містом і відвідувала атмосферні заклади з сином, чоловіком і командою.

Юлія Саніна з сином Данилом / Фото з інстаграму фронтвумен The Hardkiss

У вівторок, 4 січня, подружжя з гурту The Hardkiss встигло зводити сина на головну ялинку на Софійській площі. Там малюк показався на новорічній каруселі Натомість 5 січня сім'я провела в спокої – влаштувала "вилазку" в ліс до Дніпра.

Юлія Саніна на каруселі з сином Данилом / Фото з інстаграму фронтвумен The Hardkiss

Син Юлії Саніної біля Дніпра / Фото з інстаграму Вала з The Hardkiss