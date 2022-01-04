Різдво – час для сім'ї. Тому напередодні різдвяних свят Лілія Ребрик з чоловіком і доньками вирушила до батьків.

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Вдома сім'я сфотографувалася біля великої живої ялинки, яку батьки знаменитості прикрасили кольоровими іграшками. Лілія постала перед камерою у домашньому одязі – чорному спортивному костюмі. Біляве волосся акуратно вклала, а на обличчя не наносила косметику, хизуючись натуральною вродою.

Біля Ребрик позував її коханий, доньки та батьки. На руках зірка тримала домашню улюбленицю. На обличчях членів відомої родини сяяли усмішки. Видно, що вони щасливі проводити цей святковий час разом.



Лілія Ребрик з сім'єю / Фото з інстаграму телеведучої

Текст публікації Лілії Ребрик:

Ці перші дні нового року – найособливіші у всьому році! Хтось ставить життя на паузу:

відлежується, ловить кайф від новорічних фільмів, поки в келиху дзвенить шампанське;

хтось їде за натхненням в засніжені гори і там божеволіє від щастя, від шаленої швидкості вниз горою.

А хтось навпаки: шукає затишку на пекучому сонці, коли до моря – рукою сягнути, а пальці ніг просто тонуть у піску!

А хтось у ці дні – натхненно працює! Ми ж з року в рік їдемо до батьків! Ми шукаємо і знаходимо своє натхнення біля батьків, поруч з ними, як у дитинстві: шалено ароматно пахне з кухні, значить, там щось чаклує мама і дітям до неї зась! Поруч з дітьми метушиться тато, розгортають новорічні подарунки – їх дбайливо і з коханням поклали ще у новорічну ніч під ялинку спеціально для нас! І цього так не вистачає у дорослому заклопотаному житті! Хай у кожного буде свій затишок, свій кайф у ці дні!