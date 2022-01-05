На новогоднем корпоративе во Львове с группой The Hardkiss был и 6-летний Даниил, однако в тот вечер мальчику явно не хватало внимания родителей. Теперь звездная семья Юлии Саниной и Валерия Бебко все делает вместе.
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В новом году они много времени проводят дома, в просторном загородном доме со студией звукозаписи. Санина призналась, что они с Даней собрали все Lego, посмотрели нашумевший мультик "Зверопой 2" и старый фильм "Бесконечная история".
"Уютные пижамные дни", – лаконично подписала Юлия Санина домашнее фото.
Юлия Санина с сыном Даниилом / Фото из инстаграма фронтвумен The Hardkiss
Во вторник, 4 января, супруги из группы The Hardkiss успели сводить сына на главную елку на Софийской площади. Там малыш показался на новогодней карусели. 5 января семья провела в спокойствии – устроила "вылазку" в лес к Днепру.
Юлия Санина на карусели с сыном Даниилом / Фото из инстаграма фронтвумен The Hardkiss
Сын Юлии Саниной возле Днепра / Фото из инстаграма Вала из The Hardkiss
Сын Юлии Саниной возле Днепра / Фото из инстаграма Вала из The Hardkiss
Как украинские звезды проводят новогодние каникулы
- Актриса Лилия Ребрик повезла семью к родителям в Черновцы и очаровала сеть миловидным фото возле елки. После застолья вся родня звезды ушла на каток.
- Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов после новогодних корпоративов отдыхали в Яремче.
- Зато Надя Дорофеева и Владимир Дантес улетели на каникулы в солнечную Мексику.
- В Мексике отдыхает еще одна звездная семья из Украины – Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном.
- Тогда как Иванна Онуфрийчук уже насладилась Мальдивами, а теперь с мужем-миллионером Алмазом и родней катается на лыжах во Франции.