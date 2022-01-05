Знаменита сім'я відправилася до головної ялинки міста. Батьки Лілії дуже щасливі, адже всі різдвяні свята проведуть з донькою та онучками.

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Лілія Ребрик відпочиває з сім'єю

Акторка сфотографувалася з найріднішими на тлі великої ялинки, яка красується в центрі Чернівців. А зі старшою донькою навіть побувала на ковзанці, сповна насолодившись цією зимовою розвагою.

Для прогулянки Ребрик обрала затишний образ. Вона позувала перед об'єктивом у чорних спортивних штанах, теплій сріблястій куртці та кепці. Волосся акуратно вклала, а на обличчя не наносила косметику. Довершила зимовий аутфіт зимовим взуттям на низьких підборах.

"Занурюємося у дитинство з головою", – підписала знімки артистка.

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Лілія Ребрик з сім'єю / Фото з інстаграму телеведучої



Лілія Ребрик з донькою / Фото з інстаграму телеведучої



Лілія Ребрик з сім'єю / Фото з інстаграму телеведучої

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