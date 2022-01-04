Відома українська телеведуча Іванна Онуфрійчук поділилась з шанувальниками новими фото. Вона показала, як проводить новорічні канікули.

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Іванна Онуфрійчук у Франції

Телеведуча зустріла Новий рік у Києві разом з чоловіком Алмазом. Однак вже 1 січня зірка гайнула разом з родиною до Франції. Там вона відпочиває на гірськолижному курорті.

Іванна Онуфрійчук показала спільні кадри з сім'єю та романтичні фото з чоловіком на лижах на тлі дивовижних пейзажів.

Сім’я. Гори. Сонце. Лижі. Ідеальний початок 2022!

– поділилась телезірка.

Іванна Онуфрійчук з сім'єю у Франції / Фото з інстаграму ведучої

Зазначимо, до Нового року ведуча проводила час на Мальдівах разом з чоловіком. Для подружжя це особливе місце, адже там вони зіграли весілля вперше. Вже в офіційному статусі чоловіка та дружини пара відпочивала у райському куточку.

Шанувальники поділилися враженнями від нових світлин Іванни Онуфрійчук: