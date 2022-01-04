Відома українська телеведуча Іванна Онуфрійчук поділилась з шанувальниками новими фото. Вона показала, як проводить новорічні канікули.

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Іванна Онуфрійчук у Франції

Телеведуча зустріла Новий рік у Києві разом з чоловіком Алмазом. Однак вже 1 січня зірка гайнула разом з родиною до Франції. Там вона відпочиває на гірськолижному курорті.

Іванна Онуфрійчук показала спільні кадри з сім'єю та романтичні фото з чоловіком на лижах на тлі дивовижних пейзажів.

Сім’я. Гори. Сонце. Лижі. Ідеальний початок 2022!
– поділилась телезірка.

Іванна Онуфрійчук з сім'єю у Франції / Фото з інстаграму ведучої

Шанувальники поділилися враженнями від нових світлин Іванни Онуфрійчук:

  • "Такі пейзажі викликають захоплення";
  • "Казково красиво. Гарного відпочинку!";
  • "Іванко, круто";
  • "Який крутий лижний костюм, це мрія";
  • "Ви така красива";
  • "Клас! Всі такі позитивні. Гори Вашій сім’ї дуже личать";
  • "Такі сонячні! І ти, як завжди, красуня".