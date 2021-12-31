Зіркова родина зупинилась у 5-зірковому готелі з видом на університет імені Івана Франка. Снідати вони відправились у затишну кав'ярню на площі Ринок. 6-річному сину Юлію Саніна замовила фірмові сирники, а сама скуштувала авокадо з хумусом.

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Опісля лідерка The Hardkiss прогулялась дощовим Львовом з чоловіком Валом (справжнє ім'я – Валерій Бебко) та друзями з команди. Ймовірно, на Західну Україну вони приїхала по роботі, на новорічний корпоратив, а напередодні вирішили насолодитися колоритним містом.

Схоже, Львів підкорив Юлію Саніну, адже серію сімейних фото вона підписала "Lviv" з емоджі червоного серця.

Фото Юлії Саніної зі Львова

Юлія Саніна з сином за сніданком у Львові / Фото з інстаграму лідерки The Hardkiss

Син Юлії Саніної за сніданком у Львові / Фото з інстаграму лідерки The Hardkiss

Юлія Саніна з сином і чоловіком у Львові / Фото з інстаграму лідерки The Hardkiss

Юлія Саніна з командою у Львові / Фото з інстаграму лідерки The Hardkiss