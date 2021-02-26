Юлія Саніна показала стильний образ та заінтригувала новиною про пісню: фото

Популярна українська співачка й солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна опублікувала чарівне фото в стильному повсякденному образі. Світлину зірка підписала рядками з майбутньої композиції.

Фронтвумен рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна повідомила про підготовку до випуску нової композицій та, можливо, кліпу. Вона оприлюднила інтригуючий допис в інстаграмі.

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Юлія Саніна заінтригувала дописом

На своїй сторінці співачка опублікувала фото, на якому постала в стильному повсякденному образі. Ймовірно, що це аутфіт з її майбутнього кліпу.

Зірка позувала перед камерою на підвіконні. Юлія Саніна приміряла білосніжну сорочку, яку зав'язала на поясі, оголивши тендітну талію. Також вона вдягнула блакитні джинси, прикрашені великою кількістю сріблястих ланцюжків з підвісками.

Юлія прикрасила вуха сережками-кільцями з камінцями. Довге волосся артистка розпустила та вклала пишними локонами. Трендовий look Саніної завершив макіяж. Зірка підкреслила очі чорними стрілками та нафарбувала губи рожевою помадою.

Фото Юлія Саніна підписала рядками з нової композиції: "Обійми гарячі. Слова – холодне золото. Нам краще мовчати… Скоро", – написала солістка The Hardkiss.



Юлія Саніна / Фото з інстаграму Юлії Саніної

Шанувальники висловили цікавість до нового матеріалу гурту:

Зачепило. Чекаємо на прем'єру;

Чекаємо;

Яка інтрига. Красиве фото, красиві слова;

Вогонь! Дуже чекаємо нову бомбу;

Юліє, ви прекрасні.

Хто ще з зірок готує прем'єру кліпів

Зауважимо, нещодавно Настя Каменських оголосила, що вже зняла матеріал для кліпу. Днями вона поділилась новими деталями.