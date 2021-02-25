Настя Каменських поділилась деталями майбутнього кліпу: неочікуване фото
Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує інтригувати шанувальників деталями з її майбутнього кліпу. Зірка зізналась, що зняла в ньому блогерку Таню Парфільєву.
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Шанувальники Насті Каменських вже не можуть дочекатися, коли українська співачка випустить новий матеріал. Тим часом зірка продовжує ділитися його деталями в блозі.
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Настя Каменських зізналась, що в її новому кліпі взяла участь блогерка-мільйонниця Таня Парфільєва. Співачка розповіла, що вона дуже рада, що Таня відгукнулась на її пропозицію.
Таня просто підкорила мене своєю жіночністю, ніжністю, інтелігентністю, почуттям стилю і неймовірно теплим вайбом, який від неї надходить,
– поділилась Настя Каменських.
Артистка додала, що спочатку хотіла зберігати інтригу вже до того моменту, коли б вийшов кліп. Однак не втрималась. Настя зауважила, що це не всі сюрпризи, які очікують на прихильників до презентації нового матеріалу.
Настя Каменських і Таня Парфільєва / Фото з інстаграму Насті Каменських
Образи Насті Каменських та Тані Парфільєвої
- Співачка й блогерка позували перед камерою на рожевому тлі. Настя Каменських обрала неординарне вбрання. Вона постала в чорно-бузковій кофтинці та мініспідниці, які поєднала з ботфортами на масивній підошві та зі сріблястими ланцюжками. Артистка зав'язала волосся у два хвости й зробила яскравий макіяж з акцентом на очах.
- Таня Парфільєва натомість приміряла блискучу кофтинку з відвертим декольте та білі широкі штани з принтом. Вона прикрасила шию срібним ланцюжком. Блогерка акуратно вклала волосся й завершила аутфіт макіяжем. Зірка нафарбувала очі рожевими тінями й підкреслила губи малиновою помадою.
Настя Каменських і Таня Парфільєва / Фото з інстаграму Насті Каменських
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