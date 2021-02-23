Українська співачка Надя Дорофеєва анонсувала вихід нової пісні та кліпу. Вона оприлюднила чарівне фото в оригінальному образі. В цьому ж вбранні зірка знімається в її майбутній відеороботі.

Популярна українська співачка Надя Дорофеєва почала сольну кар'єру минулого року. Вона вже випустила перший кліп, а зараз працює над створенням нового матеріалу.

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Образ Наді Дорофеєвої

Щоб заінтригувати мережу та підігріти цікавість до нової композиції, зірка вирішила оприлюднити кадр з прийдешнього кліпу. Надя Дорофеєва позувала перед камерою в оригінальному вбранні з рюшами та пишними рукавами. На її шиї можна помітити невелике татуювання.

Темне волосся співачка зібрала назад в пучок, але випустила спереду кілька пасем, що падали їй на обличчя. Така зачіска додала образу таємничості й загадковості.

Також Надя Дорофеєва зробила вечірній макіяж, що став чудовим доповненням look. Вона підкреслила очі темними тінями й тушшю та нафарбувала губи глянцевою помадою.

"Перечитав усі мої думки, а вони про тебе". Скоро,

– підписала фото Надя Дорофеєва словами з її нової пісні.



Надя Дорофеєва / Фото з інстаграму Наді Дорофеєвої

Шанувальників захопив новий образ зірки. Також вони висловили цікавість до нового матеріалу Наді Дорофеєвої: