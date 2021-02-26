Популярная украинская певица и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина опубликовала очаровательное фото в стильном повседневном образе. Фотографию звезда подписала строками из будущей композиции.

Фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина сообщила о подготовке к выпуску новой композиции и, возможно, клипа. Она обнародовала интригующее сообщение в инстаграме.

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Юлия Санина заинтриговала сообщением

На своей странице певица опубликовала фото, на котором предстала в стильном повседневном образе. Вероятно, это аутфит из ее будущего клипа.

Звезда позировала перед камерой на подоконнике. Юлия Санина примерила белоснежную рубашку, которую завязала на поясе, обнажив тонкую талию. Также она надела голубые джинсы, украшенные большим количеством серебристых цепочек с подвесками.

Юлия украсила уши серьгами-кольцами с камнями. Длинные волосы артистка распустила и уложила пышными локонами. Трендовый look Саниной завершил макияж. Звезда подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы розовой помадой.

Фото Юлия Санина подписала строчками из новой композиции: "Обійми гарячі. Слова – холодне золото. Нам краще мовчати... Скоро".



Юлия Санина / Фото из инстаграма Юлии Саниной

Поклонники выразили интерес к новому материалу группы:

Задело. Ждем премьеру;

Ждем;

Какая интрига. Красивое фото, красивые слова;

Огонь! Очень ждем новую бомбу;

Юлия, вы прекрасны.

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Заметим, недавно Настя Каменских объявила, что уже сняла материал для клипа. На днях она поделилась новыми деталями.