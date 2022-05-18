Її прокляли і тут, і в Москві, – Дмитро Танкович заговорив про долю гастролерки Лободи

Усі вісім років війни Світлана Лобода заробляла російські рублі, а після 24 лютого стала на бік України. Шоумен Дмитро Танкович вважає, що тепер її не приймуть ні там, ні тут, адже визначатися потрібно було ще 2014-го.

Світлана Лобода досі залишається суперечливою персоною в шоу-бізі. Хтось пробачив їй вісім років гастролей на Росії, бо зараз вона допомагає армії, хтось і далі засуджує. Серед останніх ведучий та актор студії "Дизель шоу" Дмитро Танкович.

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Він переконаний, що "війна – це час визначатися", і визначатися Лободі треба було ще тоді, коли Росія окупувала Крим і розв'язала збройний конфлікт на Донбасі. На його думку, зараз співачка вже не знайде собі місця.

Дмитро Танкович про Світлану Лободу

Ми можемо подивитися на Світлану Лободу. На мою думку, це дуже яскравий приклад. Коли вона поїхала до Москви і нічого не говорила, її прокляли тут. А коли спробувала щось сказати, її прокляли у Москві. І зараз Світлана Лобода не знайде себе ні в Україні, ні в Росії,

– зауважив Дмитро Танкович.

"Я розумію, страшно. Та, чорт забирай, усім страшно. Це насправді нормально, страх – це природне людське відчуття. Але треба робити вибір, друзі. От якось так життя склалося. Потрібно вибрати", – наголошує шоумен.

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Про Баскова і Кіркорова: "Мені здається, що той же Басков і Кіркоров – друзі, які в принципі свою кар'єру закінчили, і вони доживають свій творчий вік. Для мене це рішення винятково на користь грошей. Правильний це вибір був чи ні, покаже час. Я переконаний, що ні"

"Мені здається, що той же Басков і Кіркоров – друзі, які в принципі свою кар'єру закінчили, і вони доживають свій творчий вік. Для мене це рішення винятково на користь грошей. Правильний це вибір був чи ні, покаже час. Я переконаний, що ні" Про Нурлана Сабурова та російських коміків: "Я шалено розчарований, чесно кажу. Вони постійно казали: "Ми вільні, ми можемо казати все, що завгодно". Якщо ми подивимося на цих вільних персон – це Воля, Мартиросян, Щербаков, Сабуров, велика кількість російських коміків, стендаперів, вони чомусь язики засунули собі в дупу. Вони нічого не говорять, і для мене це найгірший варіант".

на Росії Світлану Лободу справді вже не чекають. Їй, як і багатьом українським знаменитостям, заборонили в'їзд на 50 років. В Україні до неї ставлення теж неоднозначне – Маша Єфросиніна мер Борисполя вважають, що вона реабілітувалася перед країною, тоді як Тарас Тополя з "Антитіл" і завжди гострий на язик Андрій Данилко бачать фальш.

До слова, одіозний Філіп Кіркоров підтримував згорьовану Оксану Марченко, чоловіка якої затримала СБУ. Дмитро Танкович теж по ній "пройшовся". Він пригадав, що на шоу "Україна має талант", де вони працювали разом, її називали "дружиною Медведчука", бо поза камерами та була холодною і пихатою.