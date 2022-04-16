У п'ятницю, 15 квітня, Оксана Марченко дала пресконференцію в Москві про те, що Зеленський переслідує її чоловіка-зрадника, СБУ сфабрикувала його втечу, а тепер збирається катувати. Її демагогію підтримав співак Філіп Кіркоров, з яким Медведчука пов'язує міцна дружба.

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Філіп Кіркоров підтримав подругу Оксану Марченко

Лідера ОПЗЖ і кума Путіна заборонений в Україні артист назвав політв'язнем і старшим другом. Він вважає, що Марченко рятує не тільки Медведчука, а й усіх заарештованих опозиціонерів.

Я підтримую мою подругу Оксану Марченко в її міжнародній діяльності проти тортур та насильства, від якої сьогодні залежить життя та свобода політв'язнів, а останніми днями і життя мого старшого друга,

– написав Філіп Кіркоров.

Співак на манір своєї одіозної подруги заговорив про катування, фізичні та моральні приниження, яким нібито піддається Медведчук. Тож Кіркоров просить політиків, зокрема Емманюеля Макрона й Джо Байдена, втрутитися в ситуацію та провести своє розслідування.

"Не треба бути слідчим, спеціалістом, щоб за одними лише знімками зрозуміти, що відбувається й робиться з Віктором Медведчуком. Звертаюся з вимогою до європейських політиків – негайно підключитись, вивести з підвалів СБУ всіх людей та провести незалежне розслідування", – закликав Кіркоров.

Скриншот з інстаграму Філіпа Кіркорова

Зауважимо, у зверненні Кіркорова, для якого нібито "людське ставлення – найвища і непохитна цінність", ні слова про агресію Росії в Україні. За 52 дні війни він жодного разу не висловився.

Реакція на "виття" Кіркорова за Медведчуком

Допис Філіпа Кіркорова зібрав більш як 19 тисяч коментарів, більшість з яких – принизливі. Разом з користувачами інстаграму висловилися й зірки – путініст Микола Басков та експодруга артиста Оля Полякова:

Микола Басков: "Цілком з тобою згоден";

"Цілком з тобою згоден"; Оля Полякова: "А на підтримку українського народу, який носив тебе на руках, набивав тобі зали, і ніс квіти, ти не хотів виступити з підтримкою! Простих українців, яких щодня вбиває твоя країна, Філіп? Вони тобі теж непогано платили".

Скриншот з інстаграму Філіпа Кіркорова

Повний текст публікації Філіпа Кіркорова:

Я підтримую мою подругу Оксану Марченко в її міжнародній діяльності проти тортур та насильства, від якої сьогодні залежить життя та свобода політв'язнів, а останніми днями і життя мого старшого друга.

А тепер, європейські політики, подивіться, що відбувається в Україні? Чи припускаєте ви, що умовно Емманюель Макрон кине за ґрати Марін Ле Пен за її інші погляди? Ви, президенте Джо Байден, закриєте телеканал FOXnews лише за те, що там кажуть неприємні речі про вашу політику? То чому ви допускаєте це в Україні?

Людина. Людське ставлення. Для мене – це найвища і непохитна цінність, якість, вимога. Катування, фізичні та моральні приниження – неприйнятні. Незалежно від позиції чи контексту дня. Ніхто може бути засуджений без рішення справедливого законного суду. Ніхто не може бути приниженим, ніколи! Не треба бути слідчим, спеціалістом, щоб за одними лише знімками зрозуміти, що відбувається й робиться з Віктором Медведчуком – незгодним політиком, депутатом із недоторканністю, гарантованою законами самої ж України.

Звертаюся з вимогою до європейських політиків – негайно підключитись, вивести з підвалів СБУ всіх людей та провести незалежне розслідування.

Я щиро сподіваюся, що чистий розум і людинолюбство візьме гору, що мої слова зможуть зародити хоч краплю здорової думки. І всі нарешті почують одне одного! Максимальний репост. Врятуйте Віктора.