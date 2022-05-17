Танкович зізнався, що з Марченко було важко спілкуватися. Перед камерами вона поводилася зовсім не так, якою глядачі бачили її не екрані. Замість доброти та усмішки Оксана показувала холод та гординю.

Дивіться також Не святий я, – Ігор Кондратюк шкодує, що не пішов з "Х-фактору", який вела Марченко

Танкович про роботу з Оксаною Марченко

"Буду відвертим, ми з нею таки різні. З нею важко спілкуватися. Вона все-таки... Як її називали? Дружина Медведчука. Як вона може спілкуватися? Ніяк", – пригадав телеведучий.

Зараз Дмитро міг би наговорити багато всього, бо Медведчука заарештували, а вона десь в Росії чи Білорусі. Та він лише зізнався, що працювати з цією жінкою було некомфортно.

Я не люблю таких людей. Вона холодна. Вона ставить себе вище за інших. Я комфортніше почуваюся з простим адміністратором на знімальному майданчику, ніж із такою людиною,

– підсумував Танкович.

Українські зірки про Оксану Марченко

Музичний продюсер Ігор Кондратюк в інтерв'ю Славі Дьоміну схарактеризував дружину Медведчука так: "Людина зрадила Україну".

MELOVIN розповів, що Марченко знущалася з нього на "Х-факторі", називала сатаністом.

Володимир Остапчук потролив Оксану Марченко після того, як вона звернулася до Зеленського з проханням відпустити держзрадника Віктора Медведчука.

Після звернень Марченко до Зеленського, Ердогана та Путіна Оля Полякова порадила їй знімати відео для українського народу, який захоплювався нею на екрані.

Зірка "Скаженого весілля" Інна Приходько висміяла Оксану Марченко після серії її звернень.

12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що СБУ затримала зрадника Віктора Медведчука, коли він у формі Збройних Сил України намагався втекти з України до Придністров'я. Звідти його мали вивезти в Москву.

Наступного дня дружина держзрадника Оксана Марченко, яка втекла з України ще до 24 лютого, записала відеозвернення до Володимира Зеленського з проханням негайно відпустити її чоловіка. Марченко заявила, що він "ні в чому не винен". Згодом вона попросила допомоги в президента Туреччини Ердогана та в президента Росії Путіна. Про війну телеведуча мовчить.