"Їм не подобалось, що ми добре живемо": як діти Олени Кравець бачать війну
Джерело:інстаграм Олени Кравець
Українська акторка Олена Кравець поділилась, як розмовляє з дітьми про війну в країні. Вона показала двійнят у синьо-жовтих прапорах.
Акторка "Кварталу 95" Олена Кравець виховує трьох дітей – доньку Марію та 5-річних двійнят Катю та Івана. Вона поділилась, як розмовляла з молодшими нащадками про війну в Україні.
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Олена Кравець про діалог з дітьми
Як поділилась гумористка, діти до кінця не розуміють, чому Росія напала на Україну.
Мамо, росіяни на нас напали, бо їм не подобалось, що ми добре живемо?
– питали Катя та Іван.
"Ну, можна й так сказати" – відповіла їм акторка. "Мамо, але вони замість того, щоб заздрити, могли просто попросити розповісти, як ми це робимо. І все…" – запропонували свій варіант розв'язання проблем малюки.Нагадаємо, Олена Кравець і раніше розповідала, як діти реагують на війну. 5-річний Іван ще у перші дні зрозумів, хто є ворогом для України "Так треба нам не сюди їхати, а до Росії. І там їм усе сказати в очі й президенту наваляти", – казав зірковий син.
Діти Олени Кравець / Фото з інстаграм-сторіз
Діти Олени Кравець / Фото з інстаграм-сторіз
Як зіркові діти реагують на війну
- Доньки Анатолія Анатоліча бачили блокпости й навіть трупи, тому вони бояться грому, гучних звуків та літаків.
- Сини Григорія Решетника складно переживали війну, тому коли вони на кілька днів виїхали за кордон, раділи тому, що не будуть чути сирен і повітряної тривоги.
- Син Маші Єфросиніної мріє про закінчення війни та хоче повернутись додому. Також він хвилюється за квартиру в Києві.
- 4-річна донька Сергія Притули розуміє, що "нас напала Росія, росіяни – наші вороги, і вони роблять біду".
- 6-річний син Олі Фреймут на день народження загадав одне бажання – щоб Україна перемогла.