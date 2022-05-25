"Їм не подобалось, що ми добре живемо": як діти Олени Кравець бачать війну

Українська акторка Олена Кравець поділилась, як розмовляє з дітьми про війну в країні. Вона показала двійнят у синьо-жовтих прапорах.

Акторка "Кварталу 95" Олена Кравець виховує трьох дітей – доньку Марію та 5-річних двійнят Катю та Івана. Вона поділилась, як розмовляла з молодшими нащадками про війну в Україні.

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Олена Кравець про діалог з дітьми

Як поділилась гумористка, діти до кінця не розуміють, чому Росія напала на Україну.

Мамо, росіяни на нас напали, бо їм не подобалось, що ми добре живемо?

– питали Катя та Іван.

"Ну, можна й так сказати" – відповіла їм акторка. "Мамо, але вони замість того, щоб заздрити, могли просто попросити розповісти, як ми це робимо. І все…" – запропонували свій варіант розв'язання проблем малюки.

, Олена Кравець і раніше розповідала, як діти реагують на війну . 5-річний Іван ще у перші дні зрозумів, хто є ворогом для України "Так треба нам не сюди їхати, а до Росії. І там їм усе сказати в очі й президенту наваляти", – казав зірковий син.



Діти Олени Кравець / Фото з інстаграм-сторіз



Діти Олени Кравець / Фото з інстаграм-сторіз

Як зіркові діти реагують на війну