Після 24 лютого телеведучий Григорій Решетник разом з сім'єю вирішив залишитися в Україні. Та днями він відправився за кордон.

До слова "У війни немає вихідних": що допомагає Лесі Нікітюк не опускати руки

Як діти Решетників відреагували на приїзд до Польщі

Григорій Решетник з дружиною та дітьми приїхали до Польщі, зокрема, у Варшаву. Ймовірно, зіркова сім'я вирішила дати можливість дітям відпочити від сирен і повітряних тривог.

Ми три місяці були з дітьми в Україні під сиренами й ховалися в бомбосховищах. Ми знаємо, що таке страх, сльози й відсутність сну. Наші діти складно переживають війну – особливо Дімуля,

– розповіла Христина Решетник.

Сини Решетників дуже зраділи перетину кордону: "Мені здавалось, що ми максимально мінімізуємо всі страхи – кажемо, що це гра така, спуститись в підвал, розповідаємо історії. Але слова Дімулі свідчать про інше. Коли ми перетнули польський кордон, перші його слова були: "Урааа! Мама, тепер не буде ніяких сирен і комендантської години!". Хоч ненадовго подарували дітям спокій. Ми навіть не очікували, наскільки для них це – важливо".



Христина Решетник з дітьми / Фото з інстаграму Христини Решетник

Нагадаємо, Григорій Решетник і раніше розповідав, що його діти емоційно реагують на стан в країні: "Особливо емоційно реагує середній син. Йому 5 років, наш Дмитро. Коли вночі чує сирени, емоційно складно. Чимало дітей уже знають про війну, постійно питають – коли буде перемога? Мені здається, наш молодший Сашко, якому півтора року, на емоційному рівні відчуває, що є якась небезпека".

Як зіркові діти реагують на війну