Після 24 лютого телеведучий Григорій Решетник разом з сім'єю вирішив залишитися в Україні. Та днями він відправився за кордон.
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Як діти Решетників відреагували на приїзд до Польщі
Григорій Решетник з дружиною та дітьми приїхали до Польщі, зокрема, у Варшаву. Ймовірно, зіркова сім'я вирішила дати можливість дітям відпочити від сирен і повітряних тривог.
Ми три місяці були з дітьми в Україні під сиренами й ховалися в бомбосховищах. Ми знаємо, що таке страх, сльози й відсутність сну. Наші діти складно переживають війну – особливо Дімуля,
– розповіла Христина Решетник.
Сини Решетників дуже зраділи перетину кордону: "Мені здавалось, що ми максимально мінімізуємо всі страхи – кажемо, що це гра така, спуститись в підвал, розповідаємо історії. Але слова Дімулі свідчать про інше. Коли ми перетнули польський кордон, перші його слова були: "Урааа! Мама, тепер не буде ніяких сирен і комендантської години!". Хоч ненадовго подарували дітям спокій. Ми навіть не очікували, наскільки для них це – важливо".
Христина Решетник з дітьми / Фото з інстаграму Христини Решетник
Як зіркові діти реагують на війну
- Син Маші Єфросиніної мріє про закінчення війни та хоче повернутись додому. Також він хвилюється за квартиру в Києві.
- 4-річна донька Сергія Притули розуміє, що "нас напала Росія, росіяни – наші вороги, і вони роблять біду".
- 6-річний син Олі Фреймут на день народження загадав одне бажання – щоб Україна перемогла.