Українська телеведуча Маша Єфросиніна залишається з сином у Львові, де допомагає переселенцям та волонтерам. 7-річний син зірки Сашко болісно переживає трагічні події.
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Маша Єфросиніна розповіла про сина
Телеведуча поділилась, що син все зрозумів про війну в країні. Перед сном він мріє про повернення додому, а вранці запитує, чи ціла ще їхня квартира.
Перед сном Сашко говорить лише одне: "От би Росія припинила війну і ми поїхали додому". А вранці замість "доброго ранку" запитує, чи не розбомбили нашу квартиру,
– зізналась Маша Єфросиніна.
Маша Єфросиніна з сином / Фото з інстаграм-сторіз
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розповідала, що Сашко щодня запитує зіркову маму про війну й чому вона почалась. Коли ж він випадково побачив у новинах, як танк роздушив машину з людиною всередині, почав гірко плакати.