У вівторок, 24 травня, Олеся Стефанко повідомила, що вже стала мамою, і її сім'я складається з чотирьох осіб. Вона не розсекретила ані дату народження донечки, ані її ім'я. "Міс Україна Всесвіт 2011" лише зізналася, що її друга вагітність була складною.

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Олеся Стефанко про важку вагітність

Ця вагітність була емоційно важкою навіть без будь-яких стресів ззовні. Я сподіваюся на краще для України. Я бажаю, щоб ця жахлива війна скоро закінчилася,

– написала "Міс Україна Всесвіт 2011".

"Перемога близько, немає іншого шляху", – додала вона в одній з інстаграм-сторіс.

Олеся Стефанко, яка часто ділилася своїми тренуваннями в мережі, зізналася, що останні кілька місяців не займалася взагалі. Замість того, щоб робити вправи, вона просто лежана на підлозі. На її думку, тому, що "фізичне самопочуття дуже пов'язане з емоційною стабільністю".

Однак 623-тисячній аудиторії "Міс Україна Всесвіт 2011" розповіла і про радощі материнства. Вона зізналася, що її син Тео, якому не має й двох років, поводиться як старший брат.

"Тео такий чудовий старший брат! Завжди запитує про свою сестру і любить допомагати. Хоча зараз він поводиться на свій вік, сподіваюся, він не буде дуже ревнивий. Намагаюся проводити з ним якомога більше часу", – розповіла Олеся Стефанко.

"Міс Україна Всесвіт 2011" Олеся Стефанко / Фото з інстаграм-сторіс моделі

Як Олеся Стефанко підтримувала Україну у війні

33-річна красуня одружилася з білоруським мільйонером Сергієм Алісєєнком і переїхали з ним у Маямі, США, тож Батьківщину вона підтримувала звідти. Вона закликала свою понад півмільйонну аудиторію жертвувати гроші в різноманітні благодійні фонди й публікувала кадри моторошних українських реалій.

"Моя рідна Україно! Немає слів, щоб передати, як гірко мені зараз на серці та як болить душа за кожного українця. Те, що я перебуваю за тисячі кілометрів від Батьківщини, не означає, що мені байдуже. Молюся за своїх співвітчизників та нашу армію, я знаю, що все буде добре. Ми сильні, ми вистоїмо! В України світле незалежне майбутнє", – писала Олеся Стефанко 26 лютого.

Олеся Стефанко з Маямі підтримує Україну: фото