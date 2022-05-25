Актриса "Квартала 95" Елена Кравец воспитывает троих детей – дочь Марию и 5-летних близнецов Катю и Ивана. Она поделилась, как разговаривала с младшими отпрысками о войне в Украине.
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Елена Кравец о диалоге с детьми
Как поделилась юмористка, дети до конца не понимают, почему Россия напала на Украину.
Мама, русские на нас напали, потому что им не нравилось, что мы хорошо живем?
– спрашивали Катя и Иван.
"Ну, можно и так сказать" – ответила им актриса. "Мама, но они вместо того, чтобы завидовать, могли просто попросить рассказать, как мы это делаем. И все…" – предложили свой вариант решения проблем малыши.
Дети Елены Кравец / Фото с инстаграм-сториз
Дети Елены Кравец / Фото с инстаграм-сториз
Как звездные дети реагируют на войну
- Дочери Анатолия Анатолича видели блокпосты и даже трупы, поэтому они боятся грома, громких звуков и самолетов.
- Сыновья Григория Решетника сложно переживали войну, поэтому когда они на несколько дней уехали за границу, радовались тому, что не будут слышны сирены и воздушная тревога.
- Сын Маши Ефросининой мечтает об окончании войны и хочет вернуться домой. Также он беспокоится за квартиру в Киеве.
- 4-летняя дочь Сергея Притулы понимает, что "нас напала Россия, россияне – наши враги, и они совершают беду".
- 6-летний сын Оли Фреймут на день рождения загадал одно желание, чтобы Украина победила.