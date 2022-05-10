Через безперервну волонтерську діяльність Сергію Притулі ніколи пояснювати дітям, що відбувається в країні. Зараз їхнім вихованням займається мама. На диво шоумена, навіть 4-річній доньці Соломії дійшло, що Росія – ворог, тож треба йти подалі від усього російського.

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Донька шокувала Сергія Притулу заявою про війну

Зірковий батько завжди знав, що донька, на відміну від старшого сина Дмитра, "має шалену мовну стійкість". Якщо 13-річний хлопчик переходить на російську з іншими дітьми, то Соломійка – ніколи, радше з нею заговорять українською.

Ба більше, дівчинка, якій у липні виповниться 5 років, знає про напад Росії на Україну, тож діє радикально. Свій улюблений мультик вона тепер дивиться не російською, а українською.

Я поставив на паузу, ми почали балакати, кажу: "Ти взагалі розумієш, що відбувається в країні?" А вона мені: "Так, на нас напала Росія, росіяни – наші вороги, і вони роблять біду",

– пригадав Сергій Притула.

"Якщо дитина вже в чотири роки розуміє такі речі, усвідомлює і починає правильно фільтрувати контент, значить ми з дружиною правильно виховуємо дітей", – підсумував Сергій Притула.

Сергій Притула з трьома дітьми / Фото з інстаграму шоумена

Що про війну знають інші зіркові діти