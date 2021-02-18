Європарламент може усунути Білорусь від участі в Євробаченні

Депутатка Європарламенту Карін Карлсбро виступила з вимогою усунути Білорусь від участі в Євробаченні. Для того, щоб допустити країну до виступу, потрібно співпрацювати з людьми, які потрапили під санкції.

В Європарламенті можуть усунути Білорусь від участі Євробаченні в Роттердамі. Про це заявила Карін Карлсбро, депутатка парламенту.

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Білорусь може не виступати на Євробаченні

Депутатка виступила в Європарламенті щодо питання відсторонити Білорусь від участі в Євробачення. Вона ініціювала збір підписів.

Сьогодні виступила в Європарламенті з ініціативою щодо збору підписів під листом до Європейського союзу радіо й телебачення з вимогою відсторонити Білорусію від участі у весняному конкурсі пісень Євробачення в Нідерландах,

– написала Карін Карлсбро.

Депутатка нагадала, що для участі Білорусі в Євробаченні, потрібно буде співпрацювати з Белтелерадіокомпанією. Її керівник Іван Ейсмонт потрапив під санкції через "переслідування співробітників".

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