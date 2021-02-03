Зважаючи на пандемію коронавірусу, що досі триває у світі, організатори Євробачення-2021 вирішили виключити варіант проведення конкурсу у звичному форматі – з наповненим концертним залом і виступами на сцені. Наразі вони розглядають найбільш прийнятний для усіх "другий" варіант – без глядачів у залі і з дотриманням соціальної дистанції між конкурсантами.

Джерело: офіційний сайт Євробачення

Восени 2020 року організатори події презентували 4 варіанти проведення Євробачення, тому наразі найбільш актуальним залишається "другий" варіант – концерт з дотриманням соціальної дистанції. Він схожий до першого (традиційного концерту), але з додатковими обмеженнями: соціальна дистанція в 1,5 метра, учасники прибуватимуть з визначеною невеликою кількістю людей. Додаткові заходи будуть також обмежені.

Детальніше тут Євробачення 2021: організатори розповіли про чотири варіанти проведення конкурсу

Як відбудеться Євробачення-2021

Конкурс Євробачення-2021 пройде у Роттердамі, Нідерланди. Через скасований захід минулого року його автоматично перенесли на 2021 рік з усіма його учасниками, щоправда, тепер вони повинні презентувати нові пісні. Пісню в гурті Go_A, які представлятимуь Україну, експерти вже обрали 2 лютого, а презентують її у березні.

Втім, захід на десятки тисяч глядачів цьогоріч очікувати не варто.

У відповідь на пандемію коронавірусу, що триває, Європейський мовний союз, голландські провідні мовні компанії NPO, NOS і AVROTROS, а також місто Роттердам виключили, що 65-й конкурс може пройти в звичайному режимі в 2021 році. Євробачення безумовно відбудеться в травні цього року, незважаючи на пандемію, але в обставинах, що склалися, на жаль, неможливо провести захід так, як ми звикли,

– підкреслив виконавчий директор Євробачення Мартін Остердаль.

Наразі організатори продовжують стежити за розвитком подій у світі, однак найбільше схиляються до "другого" варіанту (варіант B) проведення конкурсу, але не виключають і третього, і четвертого варіантів. Додамо, що виконавці, які з об'єктивних причин не зможуть особисто бути присутнім на конкурсі, на Євробачення прийматимуть заздалегідь підготовлені живі записи виступів учасників. Ті артисти, які приїдуть в Нідерланди, виступатимуть на сцені вживу.