Депутат Европарламента Карин Карлсбро выступила с требованием отстранить Беларусь от участия в Евровидении. Для того, чтобы допустить страну к выступлению, нужно сотрудничать с людьми, попавшими под санкции.

В Европарламенте могут отстранить Беларусь от участия Евровидении в Роттердаме. Об этом заявила Карин Карлсбро, депутат парламента.

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Беларусь может не выступать на Евровидении

Депутат выступила в Европарламенте по вопросу отстранения Беларуси от участия в Евровидении. Она инициировала сбор подписей.

Сегодня выступила в Европарламенте с инициативой по сбору подписей под письмом в Европейский союз радио и телевидения с требованием отстранить Белоруссию от участия в весеннем конкурсе песен Евровидение в Нидерландах,

– написала Карин Карлсбро.

Депутат напомнила, что для участия Беларуси в Евровидении, нужно будет сотрудничать с Белтелерадиокомпанией. Ее руководитель Иван Эйсмонт попал под санкции из-за "преследования сотрудников".

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