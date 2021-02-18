Европарламент может отстранить Беларусь от участия в Евровидении
Депутат Европарламента Карин Карлсбро выступила с требованием отстранить Беларусь от участия в Евровидении. Для того, чтобы допустить страну к выступлению, нужно сотрудничать с людьми, попавшими под санкции.
Источник:фейсбук Карин Карлсбро
В Европарламенте могут отстранить Беларусь от участия Евровидении в Роттердаме. Об этом заявила Карин Карлсбро, депутат парламента.
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Беларусь может не выступать на Евровидении
Депутат выступила в Европарламенте по вопросу отстранения Беларуси от участия в Евровидении. Она инициировала сбор подписей.
Сегодня выступила в Европарламенте с инициативой по сбору подписей под письмом в Европейский союз радио и телевидения с требованием отстранить Белоруссию от участия в весеннем конкурсе песен Евровидение в Нидерландах,
– написала Карин Карлсбро.
Депутат напомнила, что для участия Беларуси в Евровидении, нужно будет сотрудничать с Белтелерадиокомпанией. Ее руководитель Иван Эйсмонт попал под санкции из-за "преследования сотрудников".
Как состоится Евровидение-2021
- В этом году международный песенный конкурс не пройдет в традиционном формате.
- Скорее всего, организаторы остановятся на варианте без зрителей в зале и с соблюдением социальной дистанции между конкурсантами.
- Конкурс состоится в мае 2021 года в Роттердаме, Нидерланды: первый полуфинал пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал – 22 мая.
- Порядок выступлений остался таким, как и в прошлом году, поэтому группа Go_A презентует песню в первом полуфинале.
- Украинская группа выступит с композицией "Шум".
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