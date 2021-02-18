Європарламент може усунути Білорусь від участі в Євробаченні
Депутатка Європарламенту Карін Карлсбро виступила з вимогою усунути Білорусь від участі в Євробаченні. Для того, щоб допустити країну до виступу, потрібно співпрацювати з людьми, які потрапили під санкції.
Джерело:фейсбук Карін Карлсбро
В Європарламенті можуть усунути Білорусь від участі Євробаченні в Роттердамі. Про це заявила Карін Карлсбро, депутатка парламенту.
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Білорусь може не виступати на Євробаченні
Депутатка виступила в Європарламенті щодо питання відсторонити Білорусь від участі в Євробачення. Вона ініціювала збір підписів.
Сьогодні виступила в Європарламенті з ініціативою щодо збору підписів під листом до Європейського союзу радіо й телебачення з вимогою відсторонити Білорусію від участі у весняному конкурсі пісень Євробачення в Нідерландах,
– написала Карін Карлсбро.
Депутатка нагадала, що для участі Білорусі в Євробаченні, потрібно буде співпрацювати з Белтелерадіокомпанією. Її керівник Іван Ейсмонт потрапив під санкції через "переслідування співробітників".
Як відбудеться Євробачення-2021
- Цього року міжнародний пісенний конкурс не пройде в традиційному форматі.
- Швидше за все, організатори зупиняться на варіанті без глядачів у залі і з дотриманням соціальної дистанції між конкурсантами.
- Конкурс відбудеться у травні 2021 року у Роттердамі, Нідерланди: перший півфінал пройде 18 травня, другий півфінал – 20 травня, а фінал – 22 травня.
- Порядок виступів залишився таким, як і минулоріч, тому гурт Go_A презентує пісню в першому півфіналі.
- Український гурт виступить із композицією "Шум".
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