Український гурт Go_A вже за 3 місяці відправиться у Роттердам, аби завоювати увагу глядачів Євробачення. Музиканти зізнались, що не ставлять за головну ціль перемогти на конкурсі, а просто хочуть гідно представити Україну на міжнародній музичній арені.

Музиканти з етнофольк-гурту Go_A нещодавно презентували пісню "Шум", з якою у травні відправляться на Євробачення. Про неї та підготування до конкурсу загалом учасники гурту розповіли в новому інтерв'ю українського видання.

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Go_A про пісню "Шум" та Євробачення-2021

За словами учасників гурту, цього року вони стануть першими, хто поїде на конкурс повністю з українською піснею. Відомо, що їм потрібно буде адаптувати композицію до формату Євробачення, втім основний посил та мова виконання повинні залишитись.

Ми взагалі перші, хто їде на Євробачення з українською піснею. Тим паче ми будемо використовувати українські народні інструменти – сопілку та дримбу, а також автентичний фольклор та мелодію,

– розповів Ігор Діденчук.

Тарас Шевченко додав, що простіше було би взяти модний танцювальний біт і накласти на нього народний вокал, але вони до цього питання підійшли по-іншому: "Катя (вокалістка гурту, – Showbiz 24) вивчає фольклор на глибинному рівні і ті пісні, які в нас є – це фактично повний симбіоз сучасної музики із стародавньою. Кожен звук, кожен удар барабану та нота сопілки несуть своє значення".

В основу композиції, за словами гурту Go_A, покладений магічний обряд закликання весни та пробудження всього живого, а саме традицію вести Шума.

Шум – це дух лісу. Закликати зеленого Шума – означає закликати весну. Українці вірили, що існують темні і світлі сили. Темні сили не можуть зникнути, і люди намагалися їх задобрити для того, щоб жити в гармонії. Так і виникли проводи русалок, водіння Шума та інші традиції,

– розповіла Катерина Павленко, солістка гурту.

Вона зазначила, що загалом конкурс Євробачення дуже змінив гурт і в кожного з них тепер з'явилась іскра для більшого та кращого. А ще вони неймовірно раді, що після 8 років роботи у колективі в них тепер є свій слухач – як в Україні, так і в Росії.

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Нагадаємо, що минулого року гурт Go_A переміг у Національному відборі України з піснею Solovey. Втім, на головний конкурс у Роттердам музиканти так і не поїхали через скасування конкурсу у час пандемії. Подію перенесли на 2021 рік з введенням нових правил, серед яких – і презентація нової пісні від кожного учасника.