Руслан Квінта сумнівається у двох суддях Нацвідбору Євробачення: кого б він замінив

Три роки Руслан Квінта був музичним продюсером Нацвідбору Євробачення, а цього року часу на конкурс не знайшов. Однак він продовжує стежити за ним. Так, популярний композитор тактовно розкритикував склад суддів.

Журі Нацвідбору Євробачення-2023 вперше обирали голосуванням у Дії. Це Джамала, Тарас Тополя та Юлія Саніна з гурту The Hardkiss. До двох останніх у Руслана Квінти є питання.

Важливо Фінал Нацвідбору Євробачення-2023 відкриє боєць ЗСУ: порядок виступів учасників

Чому Руслан Квінта сумнівається у двох суддях Нацвідбору Євробачення

Для мене важливо, щоб серед журі було хоча б два артисти, які були на цьому конкурсі. Бо треба відчувати і мати такий досвід, знати, які пісні повинні там бути, яка атмосфера всередині самого конкурсу,

– каже Руслан Квінта.

Саме тому він не зовсім згодний з рішенням українців посадити за суддівський стіл Тараса Тополю та Юлію Саніну. На його думку, Тополя грає музику, яка не формат для Євробачення, а в Саніної бездоганний слух, але вузький жанр. До того ж ніхто з них не співає етнопісні, якими ми зараз задаємо тренди у Європі.

Про Джамалу: "До Джамали питань немає, вона переможниця цього конкурсу. Але Джамала ще до Євробачення була дуже сильною артисткою".

"До Джамали питань немає, вона переможниця цього конкурсу. Але Джамала ще до Євробачення була дуже сильною артисткою". Про Тараса Тополю: "Музика, яку грає Тарас Тополя, була б не дуже популярною на Євробаченні, тому що це андеграунд, рок, а Євробачення – це конкурс трішки іншої пісні. Там ти або демонструєш якісь вокальні можливості, або маєш пісню з якимось особливим вайбом, який одразу всі підхоплюють і співають. Тому як він буде обирати учасника – для мене це не зрозуміло".

"Музика, яку грає Тарас Тополя, була б не дуже популярною на Євробаченні, тому що це андеграунд, рок, а Євробачення – це конкурс трішки іншої пісні. Там ти або демонструєш якісь вокальні можливості, або маєш пісню з якимось особливим вайбом, який одразу всі підхоплюють і співають. Тому як він буде обирати учасника – для мене це не зрозуміло". Про Юлію Саніну: "Юля Саніна може знайти гарного вокаліста. Але вона теж працює у своєму жанрі. А Євробачення – різножанрове, і треба ці жанри дуже сильно відчувати. До того ж це конкурс поп-музики. Так, там бувають фріки, рокери, але то все одно подається з іншим присмаком".

Джамала – добре, по Юлі – 50 на 50, а от що робитиме там Тополя, я не розумію. Це мені так здається, це моє відчуття. Побачимо. Я теж маю свою думку, і я можу помилятися,

– підсумував Руслан Квінта.

Судді Нацвідбору Євробачення-2023 / Фото з телеграму Олександра Ткаченка

Слухайте також Фіналісти Нацвідбору презентували власні хіти на Євробачення-2023: розмаїття вас здивує

Нагадаємо, сам Тарас Тополя не сумнівається, що зможе обрати гідного представника від України. Він усвідомлює наскільки це відповідальна місія, тож обіцяє "витратити велику частину свого часу, щоб досконало вивчити всіх претендентів – їхній творчий матеріал, їхню біографію, їхні заяви, їхню життєву позицію". На його думку, головне, щоб після була "якісна, викликала сильні емоції, чіпляла, незалежно від стилістики, приспіву і тональності".

Цікаво, що мережа теж обурювалася через склад журі Нацвідбору на Євробачення-2023. У коментарях питали: "До чого тут Тополя?", "Не зрозуміло, яким боком Тополя до Євробачення".

Квінта вважає, що на Нацвідборі не вистачає Андрій Данилка, бо "в нього є відчуття вайбу Євробачення", а без його коментарів "буде не дуже цікаво".