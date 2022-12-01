Жюри Нацотбора Евровидения-2023 впервые выбирали голосованием в Дии. Это Джамала, Тарас Тополя и Юлия Санина из группы The Hardkiss. К двум последним у Руслана Квинты есть вопросы.

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Почему Руслан Квинта сомневается в двух судьях Нацотбора Евровидения

Для меня важно, чтобы среди жюри было хотя бы два артиста, которые были на этом конкурсе. Потому что надо чувствовать и иметь такой опыт, знать, какие песни должны быть там, какая атмосфера внутри самого конкурса,

– говорит Руслан Квинта.

Именно поэтому он не совсем согласен с решением украинцев посадить за судейский стол Тараса Тополю и Юлию Санину. По его мнению, Тополя играет музыку, которая не формат для Евровидения, а у Саниной безупречный слух, но узкий жанр. К тому же, никто из них не поет этнопесни, которыми мы сейчас задаем тренды в Европе.

О Джамале: "К Джамале вопросов нет, она победительница этого конкурса. Но Джамала еще до Евровидения была очень сильной артисткой".

"К Джамале вопросов нет, она победительница этого конкурса. Но Джамала еще до Евровидения была очень сильной артисткой". О Тарасе Тополе: "Музыка, которую играет Тарас Тополя, была бы не очень популярной на Евровидении, потому что это андеграунд, рок, а Евровидение – это конкурс немного другой песни. Там ты либо демонстрируешь какие-то вокальные возможности, либо имеешь песню с каким-то особенным вайбом, который сразу все подхватывают и поют. Поэтому как он будет выбирать участника – для меня это непонятно".

"Музыка, которую играет Тарас Тополя, была бы не очень популярной на Евровидении, потому что это андеграунд, рок, а Евровидение – это конкурс немного другой песни. Там ты либо демонстрируешь какие-то вокальные возможности, либо имеешь песню с каким-то особенным вайбом, который сразу все подхватывают и поют. Поэтому как он будет выбирать участника – для меня это непонятно". О Юлии Санине: "Юля Санина может найти хорошего вокалиста. Но она тоже работает в своем жанре. А Евровидение – разножанровое, и надо эти жанры очень сильно чувствовать. К тому же это конкурс поп-музыки. Да, там бывают фрики, рокеры, но это все равно подается с другим привкусом".

Джамала – хорошо, по Юле – 50 на 50, а вот что будет там делать Тополя, я не понимаю. Это мне так кажется, это мое ощущение. Увидим. У меня тоже есть свое мнение, и я могу ошибаться,

– подытожил Руслан Квинта.

Судьи Нацотбора Евровидения-2023 / Фото с телеграмьа Александра Ткаченко

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Интересно, Квинта считает, что на Нацотборе не хватает Андрей Данилко, потому что "у него есть ощущение вайба Евровидения", а без его комментариев "будет не очень интересно".