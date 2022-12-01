Журі Нацвідбору Євробачення-2023 вперше обирали голосуванням у Дії. Це Джамала, Тарас Тополя та Юлія Саніна з гурту The Hardkiss. До двох останніх у Руслана Квінти є питання.
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Чому Руслан Квінта сумнівається у двох суддях Нацвідбору Євробачення
Для мене важливо, щоб серед журі було хоча б два артисти, які були на цьому конкурсі. Бо треба відчувати і мати такий досвід, знати, які пісні повинні там бути, яка атмосфера всередині самого конкурсу,
– каже Руслан Квінта.
Саме тому він не зовсім згодний з рішенням українців посадити за суддівський стіл Тараса Тополю та Юлію Саніну. На його думку, Тополя грає музику, яка не формат для Євробачення, а в Саніної бездоганний слух, але вузький жанр. До того ж ніхто з них не співає етнопісні, якими ми зараз задаємо тренди у Європі.
- Про Джамалу: "До Джамали питань немає, вона переможниця цього конкурсу. Але Джамала ще до Євробачення була дуже сильною артисткою".
- Про Тараса Тополю: "Музика, яку грає Тарас Тополя, була б не дуже популярною на Євробаченні, тому що це андеграунд, рок, а Євробачення – це конкурс трішки іншої пісні. Там ти або демонструєш якісь вокальні можливості, або маєш пісню з якимось особливим вайбом, який одразу всі підхоплюють і співають. Тому як він буде обирати учасника – для мене це не зрозуміло".
- Про Юлію Саніну: "Юля Саніна може знайти гарного вокаліста. Але вона теж працює у своєму жанрі. А Євробачення – різножанрове, і треба ці жанри дуже сильно відчувати. До того ж це конкурс поп-музики. Так, там бувають фріки, рокери, але то все одно подається з іншим присмаком".
Джамала – добре, по Юлі – 50 на 50, а от що робитиме там Тополя, я не розумію. Це мені так здається, це моє відчуття. Побачимо. Я теж маю свою думку, і я можу помилятися,
– підсумував Руслан Квінта.
Судді Нацвідбору Євробачення-2023 / Фото з телеграму Олександра Ткаченка
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- Нагадаємо, сам Тарас Тополя не сумнівається, що зможе обрати гідного представника від України. Він усвідомлює наскільки це відповідальна місія, тож обіцяє "витратити велику частину свого часу, щоб досконало вивчити всіх претендентів – їхній творчий матеріал, їхню біографію, їхні заяви, їхню життєву позицію". На його думку, головне, щоб після була "якісна, викликала сильні емоції, чіпляла, незалежно від стилістики, приспіву і тональності".
- Цікаво, що мережа теж обурювалася через склад журі Нацвідбору на Євробачення-2023. У коментарях питали: "До чого тут Тополя?", "Не зрозуміло, яким боком Тополя до Євробачення".