З початку повномасштабної війни Тарас Тополя став мало не ключовою персоною українського шоу-бізу, тож публіка ані трохи не здивувалася побачити його серед кандидатів на журі Нацвідбору Євробачення-2023. Якщо Тіна Кароль образилася, що "пролетіла" в голосуванні, то співак навпаки здивувався, що його покликали. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

Не пропустіть "Найдорожче у світі журі": Тарас Тополя вперше показав доньку після оголошення журі Нацвідбору

Тополя не знав, що може сісти в журі Нацвідбору Євробачення-2023

Як з'ясувалося, переговори з командою Суспільного мовника вів не сам музикант, а його менеджмент. Проте те, що він претендує на суддівське крісло Нацвідбору Євробачення-2023, лідер "Антитіл" дізнався вже тоді, коли був сформований список з дев'яти артистів.

Для мене стало несподіванкою, що мене долучили до списку. Команда Суспільного тримала зв'язок з моєю командою, і мене поставили перед фактом, що я в цьому переліку персон, за яких голосують. Несподіванка, це, мабуть, не те слово, яким можна охарактеризувати мої відчуття, більше, мабуть, це відчуття відповідальності за це,

– поділився емоціями Тарас Тополя.

Як Тарас Тополя відреагував на перемогу

Він вважає, що "традиційний срач" довкола Національного відбору – "український вид спорту", тож критики та хейту він не боїться. "Після шести місяців на нулі важко знайти те, до чого я не готовий", – каже співак.

Єдине, що тривожить Тараса Тополю – обрати достойного кандидата, який гідно презентує Україну в Ліверпулі, "враховуючи драматичний контекст, в якому відбувається конкурс". Він усвідомлює наскільки це відповідальна місія, тож обіцяє вивчити не тільки творчий матеріал фіналістів, а й їхню біографію.

Я маю витратити велику частину свого часу, щоб досконало вивчити всіх претендентів – їхній творчий матеріал, їхню біографію, їхні заяви, їхню життєву позицію і таке інше. Щоб коли дійде момент сісти за стіл журі поруч з Джамалою та Юлією Саніною, бути вже готовим дійсно об'єктивно, максимально широко оцінувати кожного з кандидатів,

– наголошує Тарас Тополя.

Схоже, до такого висновку він дійшов після того, як переможницю 2022 року Alina Pash дискваліфікували за незаконну поїздку в Крим. Вона збрехала, що їхала автобусом, хоч насправді летіла з аеропорту "Домодєдово" в Москві.

Судді Нацвідбору Євробачення-2023 / Фото з інстаграму Ткаченка

Зауважимо, не всі зраділи, що Тарас Тополя очолив суддівську трійку Нацвідбору Євробачення-2023. "До чого тут взагалі Тополя", – пишуть у мережі.