Євробачення-2023: оголосили порядок виступів учасників у півфіналах конкурсу
Джерело:Євробачення
Організатори Євробачення-2023 нарешті визначили порядок виступу країн-учасниць у двох півфіналах конкурсу, які пройдуть 9 та 11 травня у Ліверпулі. Додамо, що гурт TVORCHI, які представлять Україна, позмагаються за перемогу вже у фіналі.
Раніше ми розповідали, що TVORCHI виступлять під номером 19. Українці не співатимуть у півфіналі, оскільки завдяки перемозі у 2022 році автоматично пройшли у фінал.
До теми Задоволення не з дешевих: назвали суму, яку вбухають у виступ TVORCHI на Євробаченні-2023
Країни-учасниці через жеребкування потрапили до першого або до другого півфіналу. Продюсери конкурсу вже склали порядок виступів.
Порядок виступів учасників у півфіналах конкурсу
Під якими номерами виступлять учасники у першому півфіналі Євробачення-2023 9 травня:
- Норвегія – Alessandra – Queen of Kings;
- Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party);
- Сербія – Luke Black – Samo Mi Se Spava;
- Латвія – Sudden Lights – Aijā;
- Португалія – Mimicat – Ai Coraçao;
- Ірландія – Wild Youth – We Are One;
- Хорватія – Let 3 – Mama ŠČ!;
- Швейцарія – Remo Forrer – Watergun;
- Ізраїль – Noa Kirel – Unicorn;
- Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna;
- Швеція – Loreen – Tattoo;
- Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More;
- Чехія – Vesna – My Sister's Crown;
- Нідерланди – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight;
- Фінляндія – Käärijä – Cha Cha Cha.
Під якими номерами виступлять учасники у другому півфіналі Євробачення-2023 11 травня:
- Данія – Reiley – Breaking My Heart;
- Вірменія – Brunette – Future Lover;
- Румунія – Theodor Andrei – DGT (Off and On);
- Естонія – Alika – Bridges;
- Бельгія - Gustaph - Because Of You;
- Кіпр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart;
- Ісландія – Diljá – Power;
- Греція – Victor Vernicos – What They Say;
- Польща – Blanka – Solo;
- Словенія – Joker Out – Carpe Diem;
- Грузія – Iru – Echo;
- Сан-Марино – Piqued Jacks – Like An Animal;
- Австрія – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?;
- Албанія – Albina & Familja Kelmendi – Duje;
- Литва – Monika Linkyte – Stay;
- Австралія – Voyager – Promise.
Порядок виступів країн-учасниць на Євробаченні-2023 / Фото з сайту конкуру
У першому півфіналі конкурсу голосуватимуть Франція, Італія та Німеччина. У другому півфіналі – голосуватиме Україна, Велика Британія та Іспанія. Порядок проведення гранд-фіналу буде визначено вранці в п'ятницю, 12 травня, після проведення другого півфіналу.
Представники України виступатимуть на Євробаченні-2023 з оновленою версією пісні Heart of Steel ("Серце зі сталі"). TVORCHI вдосконалили конкурсний трек, зокрема додали український куплет та нове звучання наприкінці пісні.
До теми Букмекери оновили прогнози щодо Євробачення-2023: хто посунув Україну
Як проходитиме Євробачення-2023: головне
- Євробачення-2023 прийме Ліверпуль. Конкурс пройде на арені M&S Bank Arena, яка може вмістити 11 тисяч глядачів. Перший півфінал відбудеться 9 травня, другий – 11 травня, фінал – 13 травня. У головному пісенному конкурсі візьмуть участь 37 країн. Цього року Євробачення пройде без Болгарії, Чорногорії та Північної Македонії. Вони відмовилися від участі через брак фінансування.
- Попри те, що конкурс проходитиме у Великій Британії, його організовуватимуть від імені України. Символічно, що на логотипі є український прапор. Нашу країну представлятиме гурт TVORCHI.
- На головній сцені Євробачення TVORCHI підтримуватиме Юлія Саніна. Її обрали ведучою від України. Поряд з фронтвумен The Hardkiss з'являться Грем Нортон, Ханна Веддінгем та Аліша Діксон. Водночас українця Тимура Мірошниченка зробили коментаторським голосом України з Ліверпуля.
- Додамо, що організатори конкурсу пообіцяли передати 3 тисячі квитків на шоу українським біженцям. Вони можуть подати заявку на отримання квитка, якщо перебувають у Великій Британії за програмами. Один квиток коштуватиме 20 фунтів, тобто 24 долари.
Дивіться виступи всіх 37 учасників Євробачення-2023: відео