Країни-учасниці Євробачення у 2023 році ще визначаються зі своїми представниками. Наприклад, днями переможця відбору представила Італія. Букмекерська контора Smarkets уже робить перші прогнози щодо лідерів міжнародного конкурсу в цьому році.
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Євробачення-2023: прогнози букмекерів
Перше місце букмекери пророкують знову Україні – гурту TVORCHI з англомовним треком Heart of Steel. На думку контори, їхні шанси на лідерство – 33,33%. Слідом за ними з відповідними відсотками розташовуються такі країни:
- Швеція – 13,16%,
- Норвегія – 11,36%,
- Фінляндія – 8,33%
- Велика Британія – 4,55%.
Які шанси у країн-учасниць на перемогу / Скриншот з сайту
Але варто пам'ятати, що далеко не всі країни визначилися зі представниками. Тому список лідерів може змінюватися до фінального дня.
Перші відомі представники країн
- Італію представить співак Марко Менгоні з піснею Due vite. Цікаво, що 10 років тому він уже виступав на сцені Євробачення та зайняв тоді 7 місце.
- Словенія своїм представником обрала молодий та енергійний гурт Joker Out з треком Carpe diem. Більше про учасників гурту можна дізнатися в інтерв'ю, яке дав колектив 24 Каналу.
- Від Чехії до Ліверпуля поїде гурт VESNA з піснею My sister's crown, що звучатиме кількома мовами – англійською, чеською, болгарською, а приспів – українською. Однак у мережі досі тривають суперечки, чи справді це підтримка для України, а не поширення шкідливих наративів про братерство.