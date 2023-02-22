Организаторы международного конкурса Евровидения объявили звезд, которые станут ведущими в 2023 году. Среди них двое украинцев – это шоумен Тимур Мирошниченко и фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.

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Кто будет ведущим Евровидение

Ведущими Евровидение, кроме Тимура и Юлии, стали Ханна Веддингхэм, Алиша Диксон, Грэм Нортон, Мел Гедройц, Райлан, Скотт Миллз, Сэм Квек и Клер Суини.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина – одна из четырех ведущих гранд-финала Евровидения-2023, который пройдет 13 мая, вместе с артистом Грэмом Нортоном, британской актрисой и певицей Ханной Веддингхэм и телеведущей Алишей Диксон.

Также Юлия Санина будет вести полуфиналы, которые состоятся 9 и 11 мая, с музыкальными суперзвездами – Ханной Веддингхэм и Алишой Диксон.

Для меня большая честь вести Евровидение-2023. В этом году мы станем свидетелями уникального шоу, которое Украина разделит с Великобританией. Мне одновременно смущенно и радостно быть частью Евровидения в этом году. Я уверена, что даже во время войны мы продемонстрируем свою прекрасную культуру на самом высоком уровне,

– поделилась Юлия Санина.



Ведущие Евровидения-2023 / Фото из инстаграма Суспильного

Тимур Мирошниченко станет корреспондентом шоу в Ливерпуле. Он будет говорить вживую из эпицентра событий и появляться во вставках.

Я уже почти двадцать лет являюсь частью украинской семьи Евровидения, и это всегда необычно особенное событие, которое всех нас объединяет музыкой. Я рад быть комментаторским голосом Украины из Ливерпуля, знакомить новых и существующих поклонников Евровидения со всеми событиями прямо с Арены и, несомненно, некоторыми эксклюзивами из загонов!

– подчеркнул Тимур.

Тимур Мирошниченко и Сэм Квек станут ведущими Церемонии открытия Евровидения-2023 на официальном ютуб-канале.

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