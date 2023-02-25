Євробачення-2023 пройде 9, 11 та 13 травня у Великій Британії (Ліверпуль). Арена M&S Bank Arena може вмістити 11 тисяч глядачів і фанів шоу.
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Нагадаємо, що шоу мало б проходити в Україні, оскільки саме гурт Kalush виграв конкурс минулого року. Проте через російську агресію не стало неможливим.
Тому організатори шоу вирішили надати 3 тисячі квитків українцям, які втекли від війни до Великої Британії. Квитки для переміщених українців субсидуватиме Департамент культури, медіа та спорту Великої Британії, а з кожного продажу стягуватиметься 20 фунтів стерлінгів. Про процес подачі заявок на квитки українцям та початок продажів буде повідомлено згодом.
Так виглядатиме сцена Євробачення-2023 / Фото з сайту пісенного конкурсу
Уряд країни також оголосив про виділення 10 мільйонів фунтів стерлінгів для організації Євробачення, щоб "захід справді продемонстрував українську культуру" у роковини вторгнення Росії до країни.
Біженцям з України нададуть тисячі квитків, щоб вони могли взяти участь у шоу, присвяченому їхній батьківщині, їхній культурі та музиці. Як завжди – ми разом із українським народом та його боротьбою за свободу,
– заявила міністерка культури Люсі Фрейзер.
Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко відповів, що виділення майже 3 тисяч квитків переміщеним особам з України дозволить українцям насолодитися цією подією та прославити багату культуру та музику нашої країни.
Водночас мер Ліверпуля Джоан Андерсон заявила, що Україна буде "у центрі" всіх їхніх планів Євробачення. "Ми формуємо потужну програму, яка є всеосяжною та представляє сучасну Україну — надихаючу, гостру, кумедну, красиву та зворушлив", – сказала вона.
Євробачення-2023: що потрібно знати
- У 2023 році 37 країн візьмуть участь у найбільшому пісенному конкурсі. Півфінали пройдуть 9 та 11 травня, 13 травня стане відомим ім'я переможця. Україну представлятиме гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel.
- Оскільки конкурс не може пройти в Україні, Євробачення прийме в себе Велика Британія. Гасло цьогорічного конкурсу – United by music – "Об'єднані музикою". Логотип – ланцюжок зі сердець, що склав барвисту кардіограму, де є кольори України.
- І хоч до Євробачення-2023 ще кілька місяців, букмекери вже роблять прогнози щодо переможця. Перше місце букмекери пророкують знову Україні – гурту TVORCHI. Хто ще може увійти в п’ятірку лідерів – читайте тут.