Раніше ми розповідали, що TVORCHI виступлять під номером 19. Українці не співатимуть у півфіналі, оскільки завдяки перемозі у 2022 році автоматично пройшли у фінал.

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Країни-учасниці через жеребкування потрапили до першого або до другого півфіналу. Продюсери конкурсу вже склали порядок виступів.

Порядок виступів учасників у півфіналах конкурсу

Під якими номерами виступлять учасники у першому півфіналі Євробачення-2023 9 травня:

  1. Норвегія – Alessandra – Queen of Kings;
  2. Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party);
  3. Сербія – Luke Black – Samo Mi Se Spava;
  4. Латвія – Sudden Lights – Aijā;
  5. Португалія – Mimicat – Ai Coraçao;
  6. Ірландія – Wild Youth – We Are One;
  7. Хорватія – Let 3 – Mama ŠČ!;
  8. Швейцарія – Remo Forrer – Watergun;
  9. Ізраїль – Noa Kirel – Unicorn;
  10. Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna;
  11. Швеція – Loreen – Tattoo;
  12. Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More;
  13. Чехія – Vesna – My Sister's Crown;
  14. Нідерланди – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight;
  15. Фінляндія – Käärijä – Cha Cha Cha.

Під якими номерами виступлять учасники у другому півфіналі Євробачення-2023 11 травня:

  1. Данія – Reiley – Breaking My Heart;
  2. Вірменія – Brunette – Future Lover;
  3. Румунія – Theodor Andrei – DGT (Off and On);
  4. Естонія – Alika – Bridges;
  5. Бельгія - Gustaph - Because Of You;
  6. Кіпр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart;
  7. Ісландія – Diljá – Power;
  8. Греція – Victor Vernicos – What They Say;
  9. Польща – Blanka – Solo;
  10. Словенія – Joker Out – Carpe Diem;
  11. Грузія – Iru – Echo;
  12. Сан-Марино – Piqued Jacks – Like An Animal;
  13. Австрія – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?;
  14. Албанія – Albina & Familja Kelmendi – Duje;
  15. Литва – Monika Linkyte – Stay;
  16. Австралія – Voyager – Promise.


Порядок виступів країн-учасниць на Євробаченні-2023 / Фото з сайту конкуру

У першому півфіналі конкурсу голосуватимуть Франція, Італія та Німеччина. У другому півфіналі – голосуватиме Україна, Велика Британія та Іспанія. Порядок проведення гранд-фіналу буде визначено вранці в п'ятницю, 12 травня, після проведення другого півфіналу.

Представники України виступатимуть на Євробаченні-2023 з оновленою версією пісні Heart of Steel ("Серце зі сталі"). TVORCHI вдосконалили конкурсний трек, зокрема додали український куплет та нове звучання наприкінці пісні.

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Як проходитиме Євробачення-2023: головне

  • Євробачення-2023 прийме Ліверпуль. Конкурс пройде на арені M&S Bank Arena, яка може вмістити 11 тисяч глядачів. Перший півфінал відбудеться 9 травня, другий – 11 травня, фінал – 13 травня. У головному пісенному конкурсі візьмуть участь 37 країн. Цього року Євробачення пройде без Болгарії, Чорногорії та Північної Македонії. Вони відмовилися від участі через брак фінансування.
  • Попри те, що конкурс проходитиме у Великій Британії, його організовуватимуть від імені України. Символічно, що на логотипі є український прапор. Нашу країну представлятиме гурт TVORCHI.
  • На головній сцені Євробачення TVORCHI підтримуватиме Юлія Саніна. Її обрали ведучою від України. Поряд з фронтвумен The Hardkiss з'являться Грем Нортон, Ханна Веддінгем та Аліша Діксон. Водночас українця Тимура Мірошниченка зробили коментаторським голосом України з Ліверпуля.
  • Додамо, що організатори конкурсу пообіцяли передати 3 тисячі квитків на шоу українським біженцям. Вони можуть подати заявку на отримання квитка, якщо перебувають у Великій Британії за програмами. Один квиток коштуватиме 20 фунтів, тобто 24 долари.

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