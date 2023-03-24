Раніше ми розповідали, що TVORCHI виступлять під номером 19. Українці не співатимуть у півфіналі, оскільки завдяки перемозі у 2022 році автоматично пройшли у фінал.

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Країни-учасниці через жеребкування потрапили до першого або до другого півфіналу. Продюсери конкурсу вже склали порядок виступів.

Порядок виступів учасників у півфіналах конкурсу

Під якими номерами виступлять учасники у першому півфіналі Євробачення-2023 9 травня:

Норвегія – Alessandra – Queen of Kings; Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party); Сербія – Luke Black – Samo Mi Se Spava; Латвія – Sudden Lights – Aijā; Португалія – Mimicat – Ai Coraçao; Ірландія – Wild Youth – We Are One; Хорватія – Let 3 – Mama ŠČ!; Швейцарія – Remo Forrer – Watergun; Ізраїль – Noa Kirel – Unicorn; Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna; Швеція – Loreen – Tattoo; Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More; Чехія – Vesna – My Sister's Crown; Нідерланди – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight; Фінляндія – Käärijä – Cha Cha Cha.

Під якими номерами виступлять учасники у другому півфіналі Євробачення-2023 11 травня:

Данія – Reiley – Breaking My Heart; Вірменія – Brunette – Future Lover; Румунія – Theodor Andrei – DGT (Off and On); Естонія – Alika – Bridges; Бельгія - Gustaph - Because Of You; Кіпр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart; Ісландія – Diljá – Power; Греція – Victor Vernicos – What They Say; Польща – Blanka – Solo; Словенія – Joker Out – Carpe Diem; Грузія – Iru – Echo; Сан-Марино – Piqued Jacks – Like An Animal; Австрія – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?; Албанія – Albina & Familja Kelmendi – Duje; Литва – Monika Linkyte – Stay; Австралія – Voyager – Promise.



Порядок виступів країн-учасниць на Євробаченні-2023 / Фото з сайту конкуру

У першому півфіналі конкурсу голосуватимуть Франція, Італія та Німеччина. У другому півфіналі – голосуватиме Україна, Велика Британія та Іспанія. Порядок проведення гранд-фіналу буде визначено вранці в п'ятницю, 12 травня, після проведення другого півфіналу.

Представники України виступатимуть на Євробаченні-2023 з оновленою версією пісні Heart of Steel ("Серце зі сталі"). TVORCHI вдосконалили конкурсний трек, зокрема додали український куплет та нове звучання наприкінці пісні.

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Як проходитиме Євробачення-2023: головне

Євробачення-2023 прийме Ліверпуль. Конкурс пройде на арені M&S Bank Arena, яка може вмістити 11 тисяч глядачів. Перший півфінал відбудеться 9 травня, другий – 11 травня, фінал – 13 травня. У головному пісенному конкурсі візьмуть участь 37 країн. Цього року Євробачення пройде без Болгарії, Чорногорії та Північної Македонії. Вони відмовилися від участі через брак фінансування.

Попри те, що конкурс проходитиме у Великій Британії, його організовуватимуть від імені України. Символічно, що на логотипі є український прапор. Нашу країну представлятиме гурт TVORCHI.

На головній сцені Євробачення TVORCHI підтримуватиме Юлія Саніна. Її обрали ведучою від України. Поряд з фронтвумен The Hardkiss з'являться Грем Нортон, Ханна Веддінгем та Аліша Діксон. Водночас українця Тимура Мірошниченка зробили коментаторським голосом України з Ліверпуля.

Додамо, що організатори конкурсу пообіцяли передати 3 тисячі квитків на шоу українським біженцям. Вони можуть подати заявку на отримання квитка, якщо перебувають у Великій Британії за програмами. Один квиток коштуватиме 20 фунтів, тобто 24 долари.

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