Раньше мы рассказывали, что TVORCHI выступят под номером 19. Украинцы не будут петь в полуфинале, поскольку благодаря победе в 2022 автоматически прошли в финал.

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Страны-участницы из-за жеребьевки попали в первый или второй полуфинал. Продюсеры конкурса уже составили порядок выступлений.

Порядок выступлений участников в полуфиналах конкурса

Под какими номерами выступят участники в первом полуфинале Евровидения-2023 9 мая:

Норвегия – Alessandra – Queen of Kings; Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party); Сербия – Luke Black – Samo Mi Se Spava; Латвия – Sudden Lights – Aijā; Португалия – Mimicat – Ai Coraçao; Ирландия – Wild Youth – We Are One; Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ!; Швейцария – Remo Forrer – Watergun; Израиль – Noa Kirel – Unicorn; Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna; Швеция – Loreen – Tattoo; Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More; Чехия – Vesna – My Sister's Crown; Нидерланды – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight; Финляндия – Käärijä – Cha Cha Cha.

Под какими номерами выступят участники во втором полуфинале Евровидения-2023 11 мая:

Дания – Reiley – Breaking My Heart; Армения – Brunette – Future Lover; Румыния – Theodor Andrei – DGT (Off and On); Эстония – Alika – Bridges; Бельгия – Gustaph – Because Of You; Кипр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart; Исландия – Diljá – Power; Греция – Victor Vernicos – What They Say; Польша – Blanka – Solo; Словения – Joker Out – Carpe Diem; Грузия – Iru – Echo; Сан-Марино – Piqued Jacks – Like An Animal; Австрия – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?; Албания – Albina & Familja Kelmendi – Duje; Литва – Monika Linkyte – Stay; Австралия – Voyager – Promise.



Порядок выступлений стран-участниц на Евровидении-2023 / Фото с сайта конкура

В первом полуфинале конкурса будут голосовать Франция, Италия и Германия. Во втором полуфинале будут голосовать Украина, Великобритания и Испания. Порядок проведения гранд-финала будет определен утром в пятницу, 12 мая после проведения второго полуфинала.

Представители Украины будут выступать на Евровидении-2023 с обновленной версией песни Heart of Steel ("Сердце из стали"). TVORCHI усовершенствовали конкурсный трек, в частности добавили украинский куплет и новое звучание в конце песни.

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Как будет проходить Евровидение-2023: главное

Евровидение-2023 примет Ливерпуль Конкурс пройдет на арене M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей. Первый полуфинал состоится 9 мая, второй – 11 мая, финал – 13 мая. В главном песенном конкурсе примут участие 37 стран. В этом году Евровидение пройдет без Болгарии, Черногории и Северной Македонии. Они отказались от участия из-за нехватки финансирования.

Несмотря на то, что конкурс пройдет в Великобритании, его будут организовывать от имени Украины. Символично, что на логотипе есть украинский флаг. Наша страна будет представлять группу TVORCHI.

На главной сцене Евровидения TVORCHI будет поддерживать Юлия Санина. Ее выбрали ведущей от Украины. Рядом с фронтвуменом The Hardkiss появятся Грэм Нортон, Ханна Веддингем и Алиша Диксон. В то же время, украинца Тимура Мирошниченко сделали комментаторским голосом Украины из Ливерпуля.

Организаторы конкурса пообещали передать 3 тысячи. билетов на шоу украинским беженцам. Они могут подать заявку на получение билета, если они находятся в Великобритании по программам. Один билет будет стоить 20 фунтов, то есть 24 доллара.

Смотрите выступления всех 37 участников Евровидения-2023: видео