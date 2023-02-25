Українським біженцям безкоштовно нададуть квитки на Євробачення-2023

Українцям, які внаслідок повномасштабної війни виїхали до Великої Британії, безкоштовно роздадуть квитки на Євробачення-2023. Тож, 3 тисячі українців зможуть безкоштовно відвідати живі виступи учасників конкурсу в Ліверпулі.

Євробачення-2023 пройде 9, 11 та 13 травня у Великій Британії (Ліверпуль). Арена M&S Bank Arena може вмістити 11 тисяч глядачів і фанів шоу.

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Нагадаємо, що шоу мало б проходити в Україні, оскільки саме гурт Kalush виграв конкурс минулого року. Проте через російську агресію не стало неможливим.

Тому організатори шоу вирішили надати 3 тисячі квитків українцям, які втекли від війни до Великої Британії. Квитки для переміщених українців субсидуватиме Департамент культури, медіа та спорту Великої Британії, а з кожного продажу стягуватиметься 20 фунтів стерлінгів. Про процес подачі заявок на квитки українцям та початок продажів буде повідомлено згодом.



Так виглядатиме сцена Євробачення-2023 / Фото з сайту пісенного конкурсу

Уряд країни також оголосив про виділення 10 мільйонів фунтів стерлінгів для організації Євробачення, щоб "захід справді продемонстрував українську культуру" у роковини вторгнення Росії до країни.

Біженцям з України нададуть тисячі квитків, щоб вони могли взяти участь у шоу, присвяченому їхній батьківщині, їхній культурі та музиці. Як завжди – ми разом із українським народом та його боротьбою за свободу,

– заявила міністерка культури Люсі Фрейзер.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко відповів, що виділення майже 3 тисяч квитків переміщеним особам з України дозволить українцям насолодитися цією подією та прославити багату культуру та музику нашої країни.

Водночас мер Ліверпуля Джоан Андерсон заявила, що Україна буде "у центрі" всіх їхніх планів Євробачення. "Ми формуємо потужну програму, яка є всеосяжною та представляє сучасну Україну — надихаючу, гостру, кумедну, красиву та зворушлив", – сказала вона.

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