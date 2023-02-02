Організація міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2023 цього року лягла на плечі українського та британського комітету. Оформленням розкішної сцени займався дизайнер і художник-постановник Хуліо Хімеде, який раніше працював з Греммі та MTV EMA.
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Євробачення-2023: як виглядає сцена
Хуліо Хімеде розповів, що сцена займає площу розміром 450 квадратних метрів, на якій розташовані монітори. У підлогу вбудовано близько 700 відеоплиток та понад 1500 світлодіодних світильників. На перших фото, що з'явилися в мережі, сцена підсвічується синім кольором, що нагадало користувачам мережі космічний стиль.
Сцена Євробачення / Фото з сайту конкурсу
Постановник пояснив, що концепцією цьогорічного дизайну сцени є "об'єднання, святкування та спільнота". Він намагався передати схожість Великої Британії та України.
Архітектура черпає натхнення з широких обіймів, розкритих для України, виконавців та гостей з усього світу. Я зосередився на культурних аспектах та подібності між Україною, Великою Британією та, зокрема, Ліверпулем. Від музики, танцю та мистецтва до архітектури та поезії,
– розповів Хуліо Хімеде.
Сцена Євробачення / Фото з сайту конкурсу
Що відомо про Євробачення-2023
- У конкурсі, що відбудеться 2023 року, візьмуть участь 37 країн. Їхні представники виступлять у двох півфіналах і фіналі, які проведуть 9, 11 та 13 травня відповідно.
- Євробачення відбудеться на Ліверпульській арені, яку називають M&S Bank Arena. Вона розташована в центрі міста та може вмістити близько 11 тисяч глядачів.
- Гасло цьогорічного конкурсу – United by music – "Об'єднані музикою". Тоді як логотип – барвистий ефект електрокардіограми, що створює ланцюжок сердець. Вони у різноманітних кольорах – це жовтий, синій і фіолетовий з рожевим.
- Україну представлятиме гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel у фіналі, 13 травня. Порядок виступів можна переглянути за посиланням.