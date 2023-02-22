Організатори міжнародного конкурсу Євробачення оголосили зірок, які стануть ведучими шоу у 2023 році. Серед них є двоє українців – це шоумен Тимур Мірошниченко та фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна.
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Хто буде ведучими Євробачення
Ведучими Євробачення, окрім Тимура та Юлії, стали: Ханна Веддінгхем, Аліша Діксон, Грем Нортон, Мел Ґедройць, Райлан, Скотт Міллз, Сем Квек та Клер Суїні.
Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна – одна з чотирьох ведучих гранд-фіналу Євробачення-2023, що пройде 13 травня, разом з артистом Гремом Нортоном, британською актрисою та співачкою Ханною Веддінгхем і телеведучою Алішею Діксон.
Також Юлія Саніна вестиме півфінали, що відбудуться 9 та 11 травня, з музичними суперзірками – Ханною Веддінгхем та Алішею Діксон.
Для мене велика честь вести Євробачення-2023. Цього року ми станемо свідками унікального шоу, яке Україна розділить із Британією. Мені водночас бентежно і радісно бути частиною Євробачення цьогоріч. Я впевнена, що, навіть під час війни ми продемонструємо свою прекрасну культуру на найвищому рівні,
– поділилась Юлія Саніна.
Ведучі Євробачення-2023 / Фото з інстаграму Суспільного
Тимур Мірошниченко стане натомість кореспондентом шоу в Ліверпулі. Він мовитиме наживо з епіцентру подій та з'являтиметься у вставках.
Я вже майже двадцять років є частиною української родини Євробачення, і це завжди незвичайно особлива подія, яка усіх нас об’єднує музикою. Я радий бути коментаторським голосом України з Ліверпуля, знайомити нових та існуючих шанувальників Євробачення з усіма подіями прямо з Арени та, безсумнівно, деякими ексклюзивами із залаштунків!
– підкреслив Тимур.
Тимур Мірошниченко та Сем Квек стануть ведучими Церемонії відкриття Євробачення-2023 на офіційному ютуб-каналі.
Євробачення-2023: що потрібно знати
- У 2023 році 37 країн візьмуть участь у найбільшому пісенному конкурсі. Півфінали пройдуть 9 та 11 травня, 13 травня стане відомим ім'я переможця.
- Оскільки конкурс не може пройти в Україні з безпекових причин, Євробачення прийняла в себе Велика Британія та місто Ліверпуль. Ліверпульська арена M&S Bank Arena може вмістити 11 тисяч глядачів і фанів шоу.
- Гасло цьогорічного конкурсу – United by music – "Об'єднані музикою". Логотип – ланцюжок зі сердець, що склав барвисту кардіограму, де є кольори України.