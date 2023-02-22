Організатори міжнародного конкурсу Євробачення оголосили зірок, які стануть ведучими шоу у 2023 році. Серед них є двоє українців – це шоумен Тимур Мірошниченко та фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна.

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Хто буде ведучими Євробачення

Ведучими Євробачення, окрім Тимура та Юлії, стали: Ханна Веддінгхем, Аліша Діксон, Грем Нортон, Мел Ґедройць, Райлан, Скотт Міллз, Сем Квек та Клер Суїні.

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна – одна з чотирьох ведучих гранд-фіналу Євробачення-2023, що пройде 13 травня, разом з артистом Гремом Нортоном, британською актрисою та співачкою Ханною Веддінгхем і телеведучою Алішею Діксон.

Також Юлія Саніна вестиме півфінали, що відбудуться 9 та 11 травня, з музичними суперзірками – Ханною Веддінгхем та Алішею Діксон.

​Для мене велика честь вести Євробачення-2023. Цього року ми станемо свідками унікального шоу, яке Україна розділить із Британією. Мені водночас бентежно і радісно бути частиною Євробачення цьогоріч. Я впевнена, що, навіть під час війни ми продемонструємо свою прекрасну культуру на найвищому рівні,

– поділилась Юлія Саніна.



Ведучі Євробачення-2023 / Фото з інстаграму Суспільного

Тимур Мірошниченко стане натомість кореспондентом шоу в Ліверпулі. Він мовитиме наживо з епіцентру подій та з'являтиметься у вставках.

Я вже майже двадцять років є частиною української родини Євробачення, і це завжди незвичайно особлива подія, яка усіх нас об’єднує музикою. Я радий бути коментаторським голосом України з Ліверпуля, знайомити нових та існуючих шанувальників Євробачення з усіма подіями прямо з Арени та, безсумнівно, деякими ексклюзивами із залаштунків!

– підкреслив Тимур.

Тимур Мірошниченко та Сем Квек стануть ведучими Церемонії відкриття Євробачення-2023 на офіційному ютуб-каналі.

Євробачення-2023: що потрібно знати