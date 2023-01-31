Ще в липні Суспільне наголошувало, що пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться не в Україні, але на підтримку України, з українським духом. Тож спочатку синьо-жовтий прапор з'явився на лого в Ліверпулі, а тепер і на офіційній символіці.

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Логотип і гасло Євробачення-2023 в Ліверпулі

На фасаді концертної зали Сент-Джордж-Холл з'явився банер Євробачення-2023. На ньому нове потужне гасло конкурсу – United by music – "Об'єднані музикою". Мабуть, неспроста голова правління Суспільного Микола Чернотицький казав, що ціль України – "об'єднати всю Європу навколо наших спільних цінностей – миру, підтримки, цінування розмаїття і таланту".

Тоді як логотип схожий чи то на дзиґу, чи то на пульсуючі серця чотирьох кольорів – звичайно ж, жовтий, синій і фіолетовий з рожевим, які є фірмовими для Євробачення.

Символіка Євробачення-2023 в Ліверпулі / Фото з інстаграму конкурсу

Головний меседж такої символіки розкриють на урочистій церемонії передачі ключів та першій пресконференції Євробачення-2023, яка відбудеться 31 січня о 22:00 за Києвом. Однак єврофани вже пишуть, що цьогорічний логотип нагадує емблему Євробачення-2017, яке Джамала привезла в Україну.

Цікаво, що відео з Ліверпуля зняли під переможний трек Kalush Orchestra Stefania, а не під конкурсну пісню британця Сема Райдера.

У Ліверпуля новий вид,

– йдеться у підписі.