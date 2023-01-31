Ще в липні Суспільне наголошувало, що пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться не в Україні, але на підтримку України, з українським духом. Тож спочатку синьо-жовтий прапор з'явився на лого в Ліверпулі, а тепер і на офіційній символіці.
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Логотип і гасло Євробачення-2023 в Ліверпулі
На фасаді концертної зали Сент-Джордж-Холл з'явився банер Євробачення-2023. На ньому нове потужне гасло конкурсу – United by music – "Об'єднані музикою". Мабуть, неспроста голова правління Суспільного Микола Чернотицький казав, що ціль України – "об'єднати всю Європу навколо наших спільних цінностей – миру, підтримки, цінування розмаїття і таланту".
Тоді як логотип схожий чи то на дзиґу, чи то на пульсуючі серця чотирьох кольорів – звичайно ж, жовтий, синій і фіолетовий з рожевим, які є фірмовими для Євробачення.
Символіка Євробачення-2023 в Ліверпулі / Фото з інстаграму конкурсу
Головний меседж такої символіки розкриють на урочистій церемонії передачі ключів та першій пресконференції Євробачення-2023, яка відбудеться 31 січня о 22:00 за Києвом. Однак єврофани вже пишуть, що цьогорічний логотип нагадує емблему Євробачення-2017, яке Джамала привезла в Україну.
Цікаво, що відео з Ліверпуля зняли під переможний трек Kalush Orchestra Stefania, а не під конкурсну пісню британця Сема Райдера.
У Ліверпуля новий вид,
– йдеться у підписі.
- Нагадаємо, рішення про перенесення Євробачення-2023 у Велику Британію прийняли 25 липня. На такий крок Європейська мовна спілка пішла з міркувань безпеки, адже підготовка до конкурсу триває 12 місяців, бойові дії в Україні тривали.
- Суспільне та міністр культури Олександр Ткаченко намагалися відстояти Євробачення-2023, але все ж погодилися віддати його Великій Британії. BBC одразу ж заговорило про тісну співпрацю.
- Від нас на Євробачення-2023 поїде гурт TVORCHI – саунд-продюсер Андрій Гуцуляк і вокаліст Джеффрі Кенні – з піснею про сталеві серця Heart of Steel. Хлопці автоматично потрапляють у фінал разом з країнами-засновницями – Великою Британією, Німеччиною, Францією, Іспанією та Італією. У Ліверпулі вони виступлять 13 травня.