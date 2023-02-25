Евровидение-2023 пройдет 9, 11 и 13 мая в Великобритании (Ливерпуль). Арена M&S Bank Arena может вместить 11 тысяч зрителей и фанатов шоу.
Важно Украинские звезды стали ведущими Евровидения-2023: имена знаменитостей, которые уедут в Ливерпуль
Напомним, что шоу должно было проходить в Украине, поскольку именно группа Kalush выиграла конкурс в прошлом году. Однако из-за российской агрессии не стало невозможным.
Организаторы шоу в решили предоставить 3 тысячи билетов украинцам, сбежавших от войны в Великобританию. Билеты для перемещенных украинцев будет субсидировать Департамент культуры, медиа и спорта Великобритании, а с каждой продажи будет взиматься 20 фунтов стерлингов. О процессе подачи заявок на билеты украинцам и начале продаж будет сообщено позже.
Так будет выглядеть сцена Евровидения-2023 / Фото с сайта песенного конкурса
Правительство страны также объявило о выделении 10 миллионов фунтов стерлингов для организации Евровидения, чтобы "мероприятие действительно продемонстрировало украинскую культуру" в годовщину вторжения России в страну.
Беженцам из Украины предоставят тысячи билетов, чтобы они могли принять участие в шоу, посвященном их родине, их культуре и музыке. Как всегда – мы вместе с украинским народом и его борьбой за свободу,
– заявила министерша культуры Люси Фрейзер.
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко ответил, что выделение почти 3 тысяч билетов перемещенным лицам из Украины позволит украинцам насладиться этим событием и прославить богатую культуру и музыку нашей страны.
В то же время, мэр Ливерпуля Джоан Андерсон заявила, что Украина будет "в центре" всех их планов Евровидения. "Мы формируем мощную программу, которая является всеобъемлющей и представляет современную Украину — вдохновляющую, острую, забавную, красивую и трогательную", – сказала она.
Евровидение-2023: что нужно знать
- В 2023 году 37 стран примут участие в крупнейшем песенном конкурсе. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, 13 мая станет известно имя победителя. Украина будет представлять группу TVORCHI с песней Heart Of Steel.
- Поскольку конкурс не может пройти в Украине, Евровидение примет у себя Великобритания. Лозунг нынешнего конкурса – United by music – "Объединенные музыкой". Логотип – цепочка из сердец, составившая красочную кардиограмму, где есть цвета Украины.
- И хотя до Евровидения-2023 еще несколько месяцев, букмекеры уже делают прогнозы о победителе. Первое место букмекеры прочат снова Украине – группе TVORCHI. Кто еще может войти в пятерку лидеров? читайте здесь.