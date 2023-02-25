Евровидение-2023 пройдет 9, 11 и 13 мая в Великобритании (Ливерпуль). Арена M&S Bank Arena может вместить 11 тысяч зрителей и фанатов шоу.

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Напомним, что шоу должно было проходить в Украине, поскольку именно группа Kalush выиграла конкурс в прошлом году. Однако из-за российской агрессии не стало невозможным.

Организаторы шоу в решили предоставить 3 тысячи билетов украинцам, сбежавших от войны в Великобританию. Билеты для перемещенных украинцев будет субсидировать Департамент культуры, медиа и спорта Великобритании, а с каждой продажи будет взиматься 20 фунтов стерлингов. О процессе подачи заявок на билеты украинцам и начале продаж будет сообщено позже.



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Правительство страны также объявило о выделении 10 миллионов фунтов стерлингов для организации Евровидения, чтобы "мероприятие действительно продемонстрировало украинскую культуру" в годовщину вторжения России в страну.

Беженцам из Украины предоставят тысячи билетов, чтобы они могли принять участие в шоу, посвященном их родине, их культуре и музыке. Как всегда – мы вместе с украинским народом и его борьбой за свободу,

– заявила министерша культуры Люси Фрейзер.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко ответил, что выделение почти 3 тысяч билетов перемещенным лицам из Украины позволит украинцам насладиться этим событием и прославить богатую культуру и музыку нашей страны.

В то же время, мэр Ливерпуля Джоан Андерсон заявила, что Украина будет "в центре" всех их планов Евровидения. "Мы формируем мощную программу, которая является всеобъемлющей и представляет современную Украину — вдохновляющую, острую, забавную, красивую и трогательную", – сказала она.

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