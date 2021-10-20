Євробачення-2022: став відомим список країн-учасниць конкурсу
Джерело:Інстаграм Євробачення
Міжнародний конкурс Євробачення уже готується схвилювати мільйони сердець своїх прихильників наступного року. Нещодавно організатори престижного пісенного шоу сповістили про список учасників, у який увійшла 41 країна.
Щороку у світі музики відбувається подія величезного масштабу – Євробачення. Кожна країна обирає найталановитіших своїх співаків і музикантів, які презентуватимуть свій винятковий спів.
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Країни-учасниці Євробачення-2022
Згідно зі списком організаторів, за головний кубок грандіозного вокального шоу Євробачення-2022 боротимуться такі країни:
- Албанія
- Вірменія
- Азербайджан
- Бельгія
- Кіпр
- Чехія
- Фінляндія
- Франція
- Греція
- Ісландія
- Італія
- Латвія
- Молдова
- Чорногорія
- Північна Македонія
- Португалія
- Румунія
- Сербія
- Словенія
- Швейцарія
- Україна
- Австралія
- Австрія
- Болгарія
- Хорватія
- Данія
- Естонія
- Грузія
- Німеччина
- Ірландія
- Ізраїль
- Литва
- Мальта
- Нідерланди
- Норвегія
- Польща
- Росія
- Сан Марино
- Іспанія
- Швеція
- Велика Британія
До слова, у 2022 році Вірменія повертається у "лави конкурсантів", адже через політичну кризу минулого разу вона не брала участі у шоу. Також варто згадати, що Євробачення-2022 проведуть без участі Білорусі, так як Белтелерадіокомпанія відмовилася транслювати торішній конкурс.
Що відомо про конкурс Євробачення-2022?
- Після свого вибухового виступу, перемогу у Євробаченні-2021 здобув італійський рок-гурт Måneskin. Тож наступний пісенний конкурс, за традицією проводитиметься у рідній країні переможців – Італії.
- Організатори Євробачення довго обирали стосовно місця проведення шоу, адже враховували багато критеріїв. Найкомфортнішим для Євробачення-2022 став Турин.
- Також керівництво конкурсу вирішилось і з датами, у який він пройде. Перший півфінал запланували на 10 травня, другий півфінал на 12 травня, а такий довгоочікуваний фінал проведуть 14 травня.