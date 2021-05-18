Білорусі відмовили в участі в Євробаченні цього року, тому вона вирішила не транслювати конкурс взагалі. Проте саме це стане причиною відмови виступу конкурсантів від Білорусі наступного року.
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Білорус не братиме участь у Євробаченні-2021
Згідно з правилами, які діють на Євробаченні з 2007 року, участь в конкурсі можуть брати країни, які:
- є учасниками Європейської спілки мовників (ЄМС);
- сплатили спілці членські внески до закінчення строку сплати;
- транслювали 2 півфінали та фінал Євробачення попереднього року у своїй країні.
Наразі ці правила залишаються незміненими, тому Білорусь наступного року, скоріш за все, не допустять до участі.
Гурту "Галасы ЗМеста", який мав представляти Білорусь на Євробаченні-2021, відсторонили від конкурсу. Тому білоруські канали прийняли рішення взагалі не транслювати його у своїй країні. Натомість усі охочі зможуть переглянути Євробачення на офіційному ютуб-каналі.
Чому Білорусь відсторонили від Євробачення-2021
- На початку березня 2021 року в Білорусі заявили, що на Євробачення в Роттердам поїде гурт "Галасы ЗМеста". Музиканти висміювали протести в країні та опозиціонерку Світлану Тихановську.
- Колектив готував для конкурсу російськомовну пісню "Я научу тебя". У ній були натяки на контроль та маніпуляції в країні. Через політичний підтекст країну могли дискваліфікувати. Виконавцям дали час виправити ситуацію та дозволили змінити пісню
- "Галасы ЗМеста" відкидали політичний підтекст, проте все-таки почали писати нову пісню.
- Голова Белтелерадіокомпанії Іван Ейсмонт розповідав, що гурт написав 2 пісні: веселу і сумну.
- Однак і нова композиція порушували правила конкурсу, тому організатори не допустили колектив до участі в Євробаченні-2021.