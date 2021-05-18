Білорусі відмовили в участі в Євробаченні цього року, тому вона вирішила не транслювати конкурс взагалі. Проте саме це стане причиною відмови виступу конкурсантів від Білорусі наступного року.

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Білорус не братиме участь у Євробаченні-2021

Згідно з правилами, які діють на Євробаченні з 2007 року, участь в конкурсі можуть брати країни, які:

є учасниками Європейської спілки мовників (ЄМС);

сплатили спілці членські внески до закінчення строку сплати;

транслювали 2 півфінали та фінал Євробачення попереднього року у своїй країні.

Наразі ці правила залишаються незміненими, тому Білорусь наступного року, скоріш за все, не допустять до участі.

Гурту "Галасы ЗМеста", який мав представляти Білорусь на Євробаченні-2021, відсторонили від конкурсу. Тому білоруські канали прийняли рішення взагалі не транслювати його у своїй країні. Натомість усі охочі зможуть переглянути Євробачення на офіційному ютуб-каналі.

Чому Білорусь відсторонили від Євробачення-2021